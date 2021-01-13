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Легендарный Flash умер окончательно, его советуют удалить с компьютера

Легендарный Flash умер окончательно, его советуют удалить с компьютера

Компания Adobe начала блокировать воспроизведение роликов в формате Flash на компьютерах по всему миру. Вместо контента отображается уведомление, в котором рекомендуется удалить Flash Player.

Как пишет ZDNet, последнее обновление Flash для браузеров было выпущено в декабре 2020 года, и в нем Adobe попрощалась со всеми, кто использовал мультимедийную технологию - теперь уже безнадежно устаревшую и небезопасную, передает rg.ru

Издание отмечает, что около двух процентов сайтов в Сети все еще используют Flash. Десять лет назад их доля составляла около 30 процентов.

В Adobe подчеркивают, что для Flash не будут выпускаться обновления безопасности, а это значит, что хакеры могут найти ошибки в коде и воспользоваться им для осуществления атак. Разработчики из Microsoft намерены в скором времени выпустить специальный апдейт для Windows 10, который удалит Flash Player.

rg.ru
  • Сегодня, 07:47
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