Новые слушания состоялись в рамках Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств, приведших к отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова („Ландромат”).
Согласно представленной информации, Национальный банк Молдовы вынес замешанному в деле банку „Moldindconbank” 37 предупреждений в письменной форме и выписал ему 18 штрафов, на сумму в два миллиона леев. В связи с принятыми мерами представители Нацбанка оповестили о происходящем правоохранительные органы. Председатель комиссии Инга Григориу обратилась к прокурорам с призывом проверить отчёты НБМ, передаёт point.md ссылаясь на ipn.md
В сегодняшнем заседании, 14 января, приняли участие первый заместитель главы Национального банка Молдовы Владимир Мунтяну и заместитель начальника Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Андрей Бурчиу.
Инга Григориу сообщила, что НБМ дал ответы на ряд вопросов, заданных комиссией в конце 2020 года, в том числе те из них, которые носят секретный характер. „После изучения ответов, полученных в письменной форме, возник ещё ряд вопросов. Мы хотим понять правовой аспект, понять действия ответственных учреждений, а также то, где они бездействовали. Важно решить, с какими предложениями следует выступить нам, членам комиссии, а также участвующим в расследовании ответственным лицам, для того, чтобы эти операции, эти сомнительные транзакции больше не повторились”, - заявила депутат.
Как уточнила Инга Григориу, согласно данным Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, имеется 46 решений о приостановке подозрительных транзакций. Бывший глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану может представить дополнительную информацию в рамках публичных слушаний.
Представители НБМ отметили, что учреждение всегда руководствовалось требованиями закона и собственного регламента о борьбе с отмывание денег и терроризмом. В 2010 году, проводя проверки, НБМ имел утверждённые годовые планы проверок, и они проводились в каждом финансовом учреждении. Владимир Мунтяну отметил, что речь идёт о двух разных типах транзакций. „Согласно отчётам и сообщениям, первоначально направленным Нацбанку банком, причастным к подозрительным транзакциям, речь идёт о транзакциях того типа, который имел место в 2014 году. Транзакции другого типа имеют информацию, сближающую их с транзакциями образца 2010 года. Они носят разный характер и осуществлялись по-разному. Типы транзакций были разными”, - утверждает первый заместитель главы НБМ.
Следственная комиссия по выяснению всех обстоятельств, приведших к отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, представит свой отчёт в апреле этого года.