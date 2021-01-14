Dnestr.TV

 
0

США включили Xiaomi в черный список

США включили Xiaomi в черный список

Администрация США добавила в запрещенный для местных инвесторов список 9 китайских компаний, включая производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac. Об этом в четверг, 14 января, сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, причиной такого решения стало подозрение в связи компаний с военными, передает iz.ru

В публикации агентства указано, что американских инвесторов обязали вывести активы из фирм, которые внесены в черный список, сделать это необходимо до 11 ноября 2021 года.

В начале января стало известно, что в штатах перестанут торговать акциями операторов связи Китая China Mobile, China Telecom и China Unicom. По мнению Белого дома, компании сотрудничают со спецслужбами Поднебесной.

Позже Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трёх крупных китайских компаний. Ими стали Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация CNOOC, PetroChina и крупнейший импортер нефти в КНР — Sinopec.

В декабре действующий президент США Дональд Трамп подписал закон, направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских компаний на американских биржах. Согласно закону «О подотчетности иностранных компаний», иностранный бизнес должен предоставлять отчетность регуляторам США. Если компания в течение трех лет не будет способна удовлетворить требованиям аудита, она лишится доступа к бирже.

iz.ru
  • Сегодня, 07:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна