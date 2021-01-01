Посольство России в Молдове предупредило граждан о мошенниках, предлагающих за определенную плату оформление российских заграничных паспортов в Кишинёве, передает Noi.md.
В связи с распространением в соцсетях информации об оказании подобных услуг, российское дипломатическое представительство напомнило, что документирование российскими загранпаспортами на территории Республики Молдова осуществляется исключительно консульским отделом посольства России в Молдове.
При этом ввиду продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции сохраняются ранее введенные ограничения на прием заявлений для оформления загранпаспортов лицам старше 14-летнего возраста.
"Иные лица и организации, предлагающие соответствующие услуги, никакого отношения к посольству не имеют. Указанная деятельность нарушает действующее законодательство. Будьте внимательны и осторожны!" - говорится в сообщении посольства России в Молдове. noi.md