Посольство Украины в Китае проверяет информацию по выявлению коронавируса в мороженом, производимом с использованием импортированной из Украины сухой сыворотки. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.
«Посольством Украины в КНР принимаются все необходимые срочные меры с целью проверки сообщения информационного агентства «Синьхуа» от 15 января по выявлению в городе Тяньцзинь положительных результатов анализов на коронавирус образцов сухой сыворотки, импортируемой из Украины для производства мороженого», - говорится в сообщении, сообщаетukrinform.ru
Отмечается, что дипмиссия Украины поддерживает оперативную связь с компетентными органами КНР и правительством города Тяньцзинь по этому вопросу.