В период с 8 по 14 января на территории республики зарегистрировано 145 заявлений и сообщений о преступлениях. По 119 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано три грабежа (два раскрыты), 23 кражи (по горячим следам раскрыто 13 из них), выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и столько же – в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано 11 граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители УпВМ МВД ПМР задержали шесть госдолжников.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1489 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 16 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь и Рыбницкого района выявлено по шесть таких водителей, г. Бендеры – два, Григориопольского и Дубоссарского районов – по одному.
С 8 по 14 января в республике зарегистрировано четыре пожара. Погиб один человек (в с. Малаешты Григориопольского района) ввиду неосторожного обращения с огнём. Один человек получил травмы (в с. Хрустовая Каменского района) по той же причине. По одному пожару зарегистрировано на территории обслуживания городов Тирасполь, Бендеры (в с. Кицканы). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 13 административных протоколов. mvdpmr.org