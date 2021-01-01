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Станислав Касап о развитии Портала госуслуг: эти цели достижимы и будут интересны гражданам и представителям бизнеса

Станислав Касап о развитии Портала госуслуг: эти цели достижимы и будут интересны гражданам и представителям бизнеса

В Правительстве продолжаются консультации по запуску Электронного Правительства в полном объеме. Сейчас работа сконцентрирована на Портале государственных услуг. Сегодня на совещании у Премьера детально обсуждали планы на ближайшую перспективу.

По информации, которую представил Вице-премьер Станислав Касап, Правительство подготовило список из 42 услуг, которые должны появиться в электронном виде на Портале в этом году. В первую очередь это будут услуги ЕГФСС, затем Минфина и Минюста, сообщается на сайте Правительства Приднестровья.

В основу такого распределения работ лег анализ востребованности государственных услуг. Лидером здесь является Единый фонд социального страхования. Ежегодно за назначением пенсии по возрасту обращается в среднем 8,2 тыс. человек. Более 20 тыс. услуг связаны с назначением пособий по материнству: пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия на детей до 1,5 лет и прочие.

В условиях затянувшейся пандемии скопление очередей в госучреждениях недопустимо. В этой связи онлайн-взаимодействие граждан с чиновниками – оптимальный вариант работы. По предварительным расчетам услуги ЕГФСС в электронной форме станут доступны в первой половине 2021 года.

Взаимодействие Министерства финансов с гражданами также достаточно интенсивное. Здесь речь не только об оказании госуслуг, но и работе с финансовой и налоговой отчетностью.

По информации Налоговой службы, все шаблоны отчетов уже размещены в системе. На данном этапе проводится валидация форм финансовой и налоговой отчетности, то есть настройка сервиса, который позволит автоматически проверять соответствие поступающих документов основным требованиям Минфина.

Статистическую отчетность также можно будет сдать в электронной форме. На сегодняшний день специалисты ведомства сформировали шаблоны и также проводят валидацию форм отчетности. Все работы по этому блоку услуг планируют завершить к началу лета.

На следующем этапе «оцифруют» услуги, которые оказывает министерство юстиции. Его услуги достаточно сложные и разноплановые. Самыми востребованными являются: регистрация прав на недвижимое имущества – 35 тыс. в год и регистрация юридических лиц – 5 тыс. в год.

Как пояснила Александра Тумба, регистрация юрлиц в перспективе будет полностью переведена в электронную форму: путем учреждения – летом, в форме реорганизации – осенью. В ноябре планируется запуск в полном объеме.

Также популярны регистрация крестьянско-фермерских хозяйств и оформление различного рода лицензий. Завершится реализация этого этапа в декабре 2021 года.

Завершая выступление, Станислав Касап подчеркнул, что перевод в электронную форму наиболее востребованных госуслуг – одна из ключевых целей. «Эти цели достижимы и будут интересны как гражданам, так и представителям бизнеса», - выразил уверенность Вице-премьер.

Отдельно речь шла о работе над законом о Едином реестре населения, который будет регламентировать функционирование и использование этой базы данных. Напомним, именно ЕРН позволит связать в единое целое цифровую систему республики и закончить масштабный ключевой этап по формированию Электронного Правительства Приднестровья.

В ходе рабочего диалога Премьер выслушал мнение всех участников встречи относительно разработанного законопроекта. По поручению Александра Мартынова к следующей пятнице документ должен быть представлен в Правительство.

Учитывая актуальность вопроса онлайн-совещания, посвященные развитию Портала госуслуг и формированию Электронного Правительства, по инициативе главы исполнительной власти станут регулярными.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 17:17
  • DTV
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