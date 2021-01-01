В пятницу стало известно, что в кишиневском Молле заложена бомба. Всех посетителей срочно выводят из здания. Людям ничего не объясняют, передает kp.md.
В полицию поступил звонок о том, что в торговом центре в столичном районе Ботаника заложена бомба.
Об этом в полицию сообщил неизвестный. По его словам, была заминирована крыша.
На место выехали специалисты.
Людям ничего не объясняют, но, как нам сообщают читатели, паники нет.
Подъехали спасатели с собаками, пожарные и сотрудники полиции.
Пишет читатель kp.md с места событий:
"Вроде как сообщение о бомбе, а наши стоят возле здания! А отойти на безопасное расстояние никак!? Или обязательно нужно быть в центре событий?" Резонный вопрос.
Кстати, сегодня в молле уже было одно серьезное ЧП: ТикТокер сорвался с высоты во время съемки видео.
kp.md
Фото:tv8.md, Facebook, Михаил Багас, point.md