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Неизвестные сообщили, что в кишиневском Молле заложена бомба

Неизвестные сообщили, что в кишиневском Молле заложена бомба

В пятницу стало известно, что в кишиневском Молле заложена бомба. Всех посетителей срочно выводят из здания. Людям ничего не объясняют, передает kp.md.

В полицию поступил звонок о том, что в торговом центре в столичном районе Ботаника заложена бомба.
Об этом в полицию сообщил неизвестный. По его словам, была заминирована крыша.

На место выехали специалисты.

Людям ничего не объясняют, но, как нам сообщают читатели, паники нет.

Подъехали спасатели с собаками, пожарные и сотрудники полиции.

Пишет читатель kp.md с места событий:
"Вроде как сообщение о бомбе, а наши стоят возле здания! А отойти на безопасное расстояние никак!? Или обязательно нужно быть в центре событий?" Резонный вопрос.

Кстати, сегодня в молле уже было одно серьезное ЧП: ТикТокер сорвался с высоты во время съемки видео.

Неизвестные сообщили, что в кишиневском Молле заложена бомба

Неизвестные сообщили, что в кишиневском Молле заложена бомба
Неизвестные сообщили, что в кишиневском Молле заложена бомба


kp.md
Фото:tv8.md, Facebook, Михаил Багас, point.md
  • Сегодня, 20:11
  • DTV
  • Просмотров: 27
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