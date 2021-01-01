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Санду признаёт, что в команде Додона были профессионалы (ВИДЕО)

Санду признаёт, что в команде Додона были профессионалы (ВИДЕО)

С некоторыми из них новый президент намерена даже консультироваться по тем или иным вопросам – например, с бывшим советником Игоря Додона по вопросам реинтеграции Василием Шовой.

Об этом Санду заявила в рамках передачи на частном телеканале, сообщает aif.md.

– Он (Василий Шова – прим.ред.) очень хороший специалист. Я работала с ним в правительстве, и буду у него спрашивать советы. Мы будем создавать разные консультативные органы, где будем советоваться с людьми, – сказала она.

Судя по всему, Майя Санду хочет перенять и опыт Игоря Додона консультирования с гражданским обществом. Напомним, что Совет гражданского общества был создан им 28 июля 2017 года и обеспечивал взаимодействие по различным важнейшим для страны вопросам.


aif.md

  • Вчера, 20:32
  • DTV
  • Просмотров: 37
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