Dnestr.TV

 
0

Билл Гейтс стал крупнейшим землевладельцем США

Билл Гейтс стал крупнейшим землевладельцем США

Билл Гейтс оказался крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных угодий в США: ему принадлежит земля площадью почти 1 тысяча квадратных километров.

Об этом сообщает The Land Report, передает unian.net

"Благотворительный фонд миллиардера и его супруги ранее инвестировал в поиски способов увеличить надои коров, вывести куриные яйца лучшего качества и повысить устойчивость урожая к засухе и болезням", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Гейтс владеет землей в 19 штатах. Самые большие участки принадлежат им в Луизиане (почти 280 квадратных километров), Арканзасе (около 194 квадратных километров), Аризоне (более 104 квадратных километров), Небраске (более 83 квадратных километров) и Миссисипи (более 68 квадратных километров). Наименьший участок расположен в Нью-Мексико - там супруги владеют только акром земли.

Предприниматель занимался покупкой участков на протяжении нескольких лет.

По данным издания, Гейтс владеет территориями напрямую или через свой инвестиционной фонд, который называется Cascade investment.

Гейтс приобрел землю недалеко от города Финикс в штате Аризона еще в ноябре 2017 года. Тогда он вложил в покупку 80 миллионов долларов и планировал построить умный город Бельмонт. Предполагается, что там будут располагаться торговые и офисные здания, жилые дома, учебные заведения, а место будет оборудовано высокоскоростными цифровыми сетями и инфраструктурными узлами.

unian.net
  • Сегодня, 10:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна