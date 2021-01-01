Власти немецкой федеральной земли Саксония планируют создать учреждение для "принудительного размещения" тех, кто не раз попадался за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом пишет издание Bild.
Как уточняется, для этого местные чиновники хотят переоборудовать построенный в 2017 году центр первичного приёма беженцев в Дрездене, передает life.ru
По данным издания, в прошлом году глава Минздрава Саксонии Петра Кёппинг предлагала отправлять нарушителей карантина в психиатрические лечебницы. Однако позже от этой идеи отказались, как и от планов размещать их в отелях или больницах.
При этом конкретные условия и стоимость размещения в данном учреждении пока неизвестны. Однако сообщается, что территория будет окружена забором, а наблюдать за учреждением будут полицейские. В Министерстве социальной защиты подтвердили планы переоборудовать центр. При этом уточнили, что "принудительное размещение" может грозить людям, которые повторно нарушат карантин.
— Порядок действий постепенный: настойчивое внушение, штраф, постановление суда, — заметили в ведомстве.
Добавим, запрос в суд, который должен отправить гражданина в это учреждение, должен подать Минздрав.