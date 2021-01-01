Аналитики при составлении списка учитывали процент ВВП, который страны выделяют на военные расходы.
Украина заняла 25 позицию в рейтинге военной силы Global Firepower, в котором оценивалась потенциальная военная мощь 138 стран.
Ежегодный рейтинг GFP строится на проценте ВВП, который страны выделяют на военные расходы, пишет korrespondent.net.
Так, в 2021 году Украина занимает 25 место из 138 стран. Государства классифицируются по потенциальной военной силе. Украина имеет рейтинг PwrIndx*0,4413.
Тем временем, Румыния занимает 41 позицию.
Молдова занимает 107 место из 138 стран в рейтинге военной силы и имеет рейтинг PwrIndx * 2,6166.
Отмечается, что каждая нация оценивается на основе индивидуальных и коллективных ценностей, обработанных с помощью формулы. Оцениваются факторы от военной силы и финансов, заканчивая логистическими возможностями и географией. Идеальная оценка PwrIndx составляет 0,0000, что является реально недостижимо в рамках текущей формулы. Чем меньше значение, тем мощнее является теоретическая боеспособность нации.
Первые четыре позиции в рейтинге заняли США, Россия, Китай и Индия.