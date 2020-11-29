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28 марта в Слободзейском районе пройдут повторные выборы депутатов по 7 округам

28 марта в Слободзейском районе пройдут повторные выборы депутатов по 7 округам

По итогам Единого дня голосования 29 ноября 2020 года в Слободзейском районе повторные выборы народных депутатов местных Советов пройдут по семи избирательным округам.

В пятницу, 15 января, в территориальной избирательной комиссии Слободзейского района и города Слободзея избрали новый руководящий состав. Путём тайного голосования председателем ТИК избран Владимир Эвальд, секретарем – Виктория Зайцева, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Также были рассмотрены вопросы, связанные с организацией и проведением повторных выборов, назначенных на 28 марта 2021 года, принята смета расходов, сообщает novostipmr.com.

Отмечается, что выборы в советы народных депутатов села Фрунзе по избирательному округу № 3, села Кицканы по избирательному округу № 6, села Парканы по избирательному округу № 10, села Ближний Хутор по избирательным округам № 2, № 15 признаны несостоявшимися из-за того, что «Против всех» проголосовали большее число избирателей, чем «За» кандидата, набравшего наибольшее число голосов.

На 4 и 6 избирательных округах по выборам народных депутатов Совета народных депутатов села Фрунзе повторные выборы назначены по причине отсутствия зарегистрированных кандидатов на данных избирательных округах на день голосования.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:21
  • DTV
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