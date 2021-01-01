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Председатель Правительства: Роста налоговой нагрузки и тарифов не будет

Председатель Правительства: Роста налоговой нагрузки и тарифов не будет

В эфире Первого Приднестровского телеканала председатель Правительства ПМР Александр Мартынов заверил, что потери 2020 года не приведут к росту налоговой нагрузки и тарифов. Он отметил, что финансировать госрасходы удалось без денежной эмиссии.

«Прошлый год мы закончили без денежной эмиссии. Не был напечатан ни один рубль для того, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. Поэтому в принципе с финансовой точки зрения мы справились», - сказал премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что в прошлом году много средств ушло на борьбу с коронавирусом, из-за чего не удалось в полном объёме выполнить все запланированные работы по Фонду капвложений и дорожному фонду. По словам Александра Мартынова, ценой финансирования борьбы с пандемией стала нереализованная реконструкция объектов социальной инфраструктуры, а также недостроенные дороги, пишет novostipmr.com.

«Мы планировали поднять зарплаты медперсоналу в прошлом году где-то на 20-30% всем. Этого тоже не произошло. Денежные средства пошли на финансирование ковидных надбавок. Не была запущена в прошлом году и программа по жилью для работников бюджетной сферы», - констатировал председатель Правительства.

Говоря об объектах, которые не успели сделать в этом году, премьер-министр отметил, что их строительство и ремонт будут продолжать в 2021 и последующие годы. Александр Мартынов считает, что так будет правильно.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:24
  • DTV
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