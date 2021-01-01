C конца декабря 2020 г. ситуация на рынке картофеля и моркови существенно изменилась во всех без исключения странах регулярного мониторинга проекта. При этом тенденции в обоих сегментах совпадали лишь в Молдове, где и картофель, и морковь упали в цене ввиду активизации импортных поставок этой продукции. В конце второй недели января картофель на молдавском рынке предлагали уже по $0,17-0,23/кг, а морковь можно было приобрести по $0,14-0,20/кг, пишет east-fruit.com.
Тем временем, в России картофель, напротив, поднялся в цене на фоне ограниченного предложения качественной продукции в стране и проблем с ее поставками ввиду ухудшения погодных условий во многих областях. В результате, под конец отчетного периода российским производителям картофеля удалось поднять цены минимум до $0,24/кг, а качественная продукция могла продаваться и по $0,34/кг. В то же время сегмент моркови на российском рынке остался относительно стабильным: цены по-прежнему доходили до $0,27/кг в максимальных своих пределах, а продукцию проблемного качества предлагали от $0,16/кг.
В Украине же ситуация была прямо противоположной, так как здесь морковь поднялась в цене, тогда как ситуация на рынке картофеля осталась стабильной. Так, продавцы моркови сообщали о существенном снижении предложения продукции низкого качества и постепенном выходе на рынок крупных производителей с объемами качественной моркови. В итоге, общий диапазон поднялся до $0,11-0,18/кг. Тем временем, цены на картофель в Украине практически не изменились с конца декабря, оставшись в пределах $0,23-0,30/кг, хотя покупатели часто продолжали жаловаться на довольно низкое качество предлагаемой продукции.
Отметим, что вопрос качества украинского картофеля стал одним из самых резонансных на рубеже 2020-2021 гг., и на сайте проекта вышло сразу несколько материалов, посвященных этой проблеме. Началом дискуссии послужил блог Андрея Ярмака, экономиста инвестиционного департамента ФАО, о грязном картофеле как индикаторе проблем всей картофельной отрасли страны. К дискуссии также подключилась Стефани Янг, консультант ФАО, живущая в Украине уже несколько лет, которая представила взгляд иностранца на ситуацию с картофелем и овощами на украинском рынке, а продолжилась дискуссия подсчетом убытков, которые несет местная отрасль от отсутствия качественной продукции в стране.
Ситуация в Польше была аналогичной украинскому рынку, хотя здесь цены на морковь поднялись менее значительно, лишь на 6-9%, до $0,15-0,20/кг. Картофель же в Польше, по-прежнему, можно было приобрести по предельно низким ценам в $0,07-0,13/кг. Тем временем, в Грузии продавцам картофеля удалось существенно поднять свои цены ввиду перебоев с поставками импортной продукции. В конце отчетного периода максимум ценового диапазона здесь достиг уже $0,27/кг. Тем не менее, сегмент моркови на грузинском рынке остался более стабильным, и эту продукцию, как и прежде, предлагали от $0,24/кг. В Беларуси же, напротив, морковь несколько подорожала в среднем до $0,19/кг, а цены на картофель остались стабильными: $0,17-0,23/кг.
В странах Центральной Азии тенденции на рынке картофеля и моркови были смешанными. Так, в Таджикистане существенно подорожала морковь, и цены с конца декабря прыгнули более чем на треть до $0,08-0,11/кг. Тем не менее, операторы местного рынка отмечали, что рост цен был временного характера, так как падение температуры препятствовало сбору моркови во многих районах страны. В Узбекистане же цены на морковь по-прежнему варьировались в пределах $0,12-0,16/кг. В то же время картофель на узбекском рынке немного поднялся в цене до $0,29-0,40/кг, тогда как в Таджикистане его, как и в конце декабря, предлагали в среднем по $0,25/кг.