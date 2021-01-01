Молдова и Украина намерены тщательно следить за соблюдением экологического законодательства, обеспечить рациональное использование существующих ресурсов. Об этом заявил посол Украины в Республике Молдова Марко Шевченко.
Комментируя высказывания о том, что из-за строительства новых очередей украинских ГЭС на Днестре наша главная водная артерия - Днестр - уже обмелела, а вскоре Кишинев вообще может остаться без пресной воды, дипломат сказал, что не торопился бы с выводом о том, что Украина виновата в обмелении Днестра, вследствие чего Кишинев может остаться без пресной воды, передает noi.md
"Это достаточно грубая манипуляция, которая базируется на эмоциях, а не на фактах. Еще в 2012 году правительства Украины и Молдовы подписали договор о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Тогда же была создана т.н. «Днестровская комиссия», главная задача которой – рациональное и экологически обоснованное использование водных и других природных ресурсов и экосистем бассейна реки Днестр. В ее заседаниях участвуют также эксперты Программы развития ООН, Европейской экологической комиссии ООН, Делегации ЕС в Молдове, ОБСЕ и Глобального экологического фонда. Еще на первом заседании Комиссии международные эксперты представили предварительные результаты исследований влияния гидроэнергетики на реку Днестр. Они свидетельствуют о фактическом отсутствии негативного влияния Днестровского комплексного гидроузла на водность реки ниже по течению, четкую зависимость объемов воды на среднем участке реки (граница Украины и Молдовы) только от природных факторов", - отметил посол Украины в Молдове.
По его словам, более того, эксперты подчеркивали положительную роль водохранилищ для минимизации последствий катастрофических паводков и возможности сезонного регулирования объемов воды ниже по течению Днестра для обеспечения нужд водоснабжения населения.
Дипломат напомнил, что в данное время Украина приостановила строительство новых очередей гидроэлектростанций до получения результатов полной экологической экспертизы.
"Ни Украина, ни Молдова сегодня не в силах остановить общее потепление климата. Но в наших силах – прекратить спекулировать на вопросах экологии и перекладывать вину на других. В наших силах – тщательно следить за соблюдением экологического законодательства, обеспечить рациональное использование существующих ресурсов, сначала уменьшить, а затем вообще не допускать загрязнения источников питьевой воды пестицидами и другими вредными веществами, строить и модернизировать очистные сооружения, увеличивать площадь зеленых насаждений, особенно вдоль рек и других водоемов. Только двигаясь таким путем, мы сможем сохранить и передать нашим детям и внукам Днестр – полный воды и жизни", - заявил посол Украины в Молдове. noi.md