Центр Вашингтона в преддверии предстоящей 20 января инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена, которая пройдет на ступенях Конгресса США, разделен временными металлическими и бетонными заграждениями. Компетентные органы принимают беспрецедентные меры безопасности.
Так, почти за неделю до вступления Байдена в должность главы государства американские силовики блокировали значительную часть Вашингтона, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. Закрыты в том числе 13 станций местного метро, прекращено движение автобусов на некоторых маршрутах. Кроме того, принято решение превратить в запретную зону весь центральный бульвар Вашингтона, тянущийся от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна. Раньше на нем традиционно собирались в день инаугурации своего лидера сотни тысяч граждан США. В 2009 году таковых набралось 1,8 млн человек. Также было принято решение направить в Вашингтон порядка 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США, а власти впервые выступили с призывом отказаться от посещения города на время церемонии. Окна и стеклянные входные двери множества расположенных в центре административных комплексов, магазинов и заведений общественного питания из предосторожности уже закрыты деревянными щитами, передает ТАСС.
Районы делового центра Вашингтона обезлюдели. По мнению телекомпании ABC, город можно назвать "крепостью Вашингтон".
"Мы знаем, что это очень неудобно для наших жителей и бизнеса. Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество и понимание, - отметила на днях столичный мэр Мюриэл Боузер. - Очевидно, мы находимся в непредсказуемой ситуации".
Военнослужащие в Вашингтоне Для перекрытия дорог Пентагон пригнал военные внедорожники Humvee и грузовики. Дежурящие в центре служащие Нацгвардии, численность которых уже достигла почти 10 тыс., вооружены автоматами. На ряде дорог, ведущих, в частности, к Конгрессу, оборудованы специальные блокпосты для проверок. Прохожие дружелюбно настроены по отношению к военнослужащим, которые поясняют, что проезд закрыт, и предлагают альтернативные пути, если это возможно. Некоторые американцы даже машут руками военнослужащим, а те отвечают на этот знак приветствия. Кроме того, местные жители с маленькими детьми пришли посмотреть на все ограничения: они фотографировали силовиков и заграждения на свои телефоны, а некоторые даже приносили бойцам еду. В некоторых гостиницах города, где в это время обычно останавливались сотни тысяч людей, теперь проживают гвардейцы. Другие же закрылись после введения усиленных мер безопасности. Компания Airbnb заявила, что не будет предоставлять услуги аренды жилья в Вашингтоне и его пригородах в течение недели в связи с инаугурацией, а фирма Amtrak, занимающаяся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, ограничивает продажу билетов на поезда, направляющиеся в столицу. Многие авиакомпании также вводят ограничения, касающиеся пассажиров, которые вылетают в Вашингтон.
Квадрокоптер у Белого дома На площади Black Lives Matter у Белого дома, где в последние месяцы собирались толпы противников действующего президента США Дональда Трампа, оказалось не очень много людей. Большинство из них пришло сюда сделать на память несколько снимков. На примыкающей к площади улице были припаркованы несколько десятков автомобилей представителей обеспечивающей охрану первых лиц государства Секретной службы из, как правило, расположенных неподалеку штатов - Вирджинии, Мэриленда, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Коннектикута.
Присутствие прессы на территории официальной резиденции президента было минимальным. У гостевой резиденции Белого дома Блэр-хаус, где, как ожидается, может остановиться 19 января Байден, уже развернут временный тент. Когда корреспондент ТАСС стал подходить ближе к зданию, чтобы сделать несколько фотографий, один из охранников вежливо, но твердо попросил прекратить съемку и вернуться на тротуар.
При этом убраны временные металлические сетчатые заборы у расположенной по адресу Пенсильвания-авеню, 1600 главной резиденции президента США, а также практически полностью завершен монтаж трибуны для почетных гостей. Кроме того, у Белого дома был замечен квадрокоптер служб безопасности, зависший на небольшой высоте над зданиями.
Ограждение вокруг Конгресса В начале этой недели вокруг Конгресса было возведено ограждение, высота которого составляет порядка четырех метров, с колючей проволокой. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Полицейские не позволяют подъехать к Капитолию на автомобилях даже журналистам, аккредитованным в Конгрессе. При этом корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как несколько, вероятно, пустых общественных автобусов беспрепятственно проехали в сторону здания законодательного органа.
В сам Капитолий можно попасть через специальные КПП, на которых проверяют аккредитацию у журналистов. Помимо сотен военнослужащих Нацгвардии и полицейских, прилегающую к законодательному органу территорию патрулируют сотрудники федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также кинологи с собаками. У одного из корпусов Сената, носящего имя политика-республиканца Эверетта Дирксена (1896-1969), корреспондент ТАСС заметил припаркованный служебный автомобиль сухопутных войск США. Обеспечивать безопасность непосредственно внутри этого здания полиции Капитолия помогают вооруженные военнослужащие.
Ранее организаторы инаугурации сообщили, что церемония пройдет в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, они отказались от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. Присутствовать в этот день непосредственно на Капитолийском холме позволят лишь законодателям, каждый из которых сможет пригласить одного гостя. Также распространено предупреждение о сокращении числа журналистов, которых аккредитуют для освещения инаугурации.