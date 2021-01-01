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Норвегия поставила вопрос о безопасности вакцины Pfizer для пожилых людей

Норвегия поставила вопрос о безопасности вакцины Pfizer для пожилых людей

В Норвегии растет озабоченность проблемой безопасности для пожилых людей вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech после смерти 29 человек, получивших инъекцию этого препарата, передает Bloomberg.

Норвежское агентство по лекарственным средствам (NoMA) сообщило, что все смерти связаны именно с вакциной от Pfizer, поскольку до пятницы другие вакцины в стране были недоступны. Там уточнили, что у всех умерших после прививки были серьезные основные заболевания, их минимальный возраст - 75 лет. Всего в Норвегии хотя бы одну дозу вакцины получили уже около 42 тысяч человек, передает interfax.ru

"Большинство людей испытали ожидаемые побочные эффекты вакцины, такие как тошнота и рвота, лихорадка, местные реакции в месте инъекции и общее ухудшение состояния", - говорится в сообщении NoMA.

На этом фоне Норвежский институт общественного здравоохранения выразил мнение, что "для людей с самыми тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. Для тех, у кого в любом случае остаточная продолжительность жизни очень мала, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной".

В Pfizer заявили, что вместе с норвежским регулятором изучают причину смертей, отметив со ссылкой на агентство, что "количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям".

В NoMA также подчеркнули, что знают о подобных инцидентах в других странах, и обратили внимание на то, что количество смертей после прививки может отличаться в зависимости от того, какие группы людей страны вакцинируют в первую очередь.

"Норвежское агентство по лекарственным средствам перед вакцинацией сообщило, что при вакцинации самых пожилых и наиболее тяжело больных ожидаются смерти, связанные по времени с вакцинацией. Это не означает, что между вакцинацией и смертью существует причинно-следственная связь", - заявили в NoMА. При этом там не исключили, что побочные эффекты вакцины могли стать фактором, поспособствовавшим ухудшению течения болезни или летальному исходу.

interfax.ru
  • Сегодня, 10:46
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