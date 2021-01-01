За несколько лет Приднестровье серьёзно улучшит сервисы электронного документооборота, сказал в эфире Первого Приднестровского телеканала председатель Правительства Александр Мартынов.
Напомним: с 2018 года в республике был запущен Портал государственных услуг. Его цель – перевести в цифровой вид максимальное количество справок и документов, которые выдают органы госвласти, чтобы люди меньше стояли в очередях за той или иной бумагой. По такому пути сейчас идёт весь мир, и Приднестровье не исключение, пишет novostipmr.com.
«За прошлый год нам удалось запустить электронный документооборот между органами госвласти. Это было не так просто. Для этого необходимо было их компьютеризировать, также необходимо было соответствующее программное обеспечение, электронная цифровая подпись. Всё это было сделано», – сказал премьер-министр.
По плану весной этого года (апрель-май) органы госвласти должны полностью уйти от бумажного документооборота при взаимодействии друг с другом. Обмен должен стать полностью электронным. Сейчас такой формат работы тестируется, а к указанному сроку он заработает в штатном режиме.
«Это повысит возможности Портала госуслуг, ведь, чтобы оказывать конечную услугу через портал, сами органы власти должны очень быстро обмениваться между собой документами», – пояснил Александр Мартынов.
А к середине года полностью электронными станут процедура получения и оплаты патента, а также вся отчётность, которую сдают юридические лица. На портале появится ещё 30-40 услуг.
Админреформа призвана не только решить технические вопросы, но и привить людям привычку использовать современные сервисы для получения госуслуг. Даже когда для работы в цифре уже всё есть, многие продолжают действовать по старинке.
«Бумажные справки - это ещё и вопрос менталитета и привычки. Это касается и чиновников, которые привыкли десятилетиями работать с бумагой и не обучены пользоваться цифровой электронной подписью. Это касается и граждан, которые, несмотря на наличие госуслуг на портале, по-прежнему в силу привычки работают с бумагой», – считает глава Правительства.
Однако постепенно бумаги всё-таки уйдут в прошлое. А работа в цифре станет такой частью нашей повседневной жизни.
«Это эволюционный способ решения проблемы. В этом году будет сделан существенный рывок со стороны государства: очень большая часть услуг перейдет в электронную форму. Бумажный документооборот между органами власти в этом году будет исключен практически полностью. Это обязательное требование, ну а дальше – это вопрос развития», – подытожил Александр Мартынов. novostipmr.com