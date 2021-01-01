Какие профессии исчезнут в первую очередь? Всемирный экономический форум (WEF) предсказывает потерю рабочих мест 75 млн человек к 2022 году из-за развития технологий и инноваций, сообщает trends.rbc.ru.
Дело в том, что появляются технологии и сервисы, заменяющие работников этих сфер, и чаще всего речь идет о низовых позициях.
Изменения затронут также турагентов и риелторов из-за распространения специализированных интернет-платформ. Будут сокращения персонала в добывающей и обрабатывающей промышленности, в продуктовом ретейле. Исчезнуть могут и профессии, которые появились не так давно — например, связанные с версткой сайтов, которую можно осуществить с помощью «конструкторов» без привлечения специалистов.
Почему профессии исчезают? Всему виной глобализация, автоматизация рутинного труда, технологический прогресс и цифровизация, требующие получения новых навыков. Этот процесс логичен и не нов — устаревание специальностей и появление новых происходит постоянно: так когда-то ушли в прошлое профессии телефонистов, машинистов и лифтеров.
Что будет с креативными профессиями? Подстраиваться под новые тенденции придется и журналистам. Специально обученные боты уже научились писать новости бизнеса и спорта для Forbes и Associated Press. Чтобы не потерять работу, журналистам нужно будет научиться снимать фильмы, записывать подкасты или писать книги. Копирайтеры и переводчики также скоро будут причислены к устаревающим профессиям, особенно если не приобретут узкую специализацию или не будут владеть редкими языками. Благодаря развитию компьютерной графики будет снижаться востребованность каскадеров и актеров, задействовать которых бывает дороже, чем использовать 3D-технологии. Автоматизация подвинет и редакторов телеэфира и монтажеров, которые нарезают отснятый материал.
Чем грозит исчезновение профессий? Это приведет к серьезным сокращениям рабочих мест. По оценкам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), в течение следующих 10 лет в России при активной модернизации отраслей могут быть сокращены до 6 млн человек, при этом для 25 млн могут радикально измениться требования и состав работы, что говорит о фактическом исчезновении и этих мест. Также работникам придется проходить переобучение, чтобы найти новые места и привыкать к тому, что образовательный процесс должен быть непрерывным.
Какие мы получим от этого преимущества? Исчезнут специальности, связанные с однообразными, рутинными задачами. Зато в мире появятся более 130 млн новых рабочих мест. Спросом будут пользоваться эксперты, владеющие редким опытом и навыками. Появится больше свободного времени на творческие и интеллектуальные задачи, развитие, реализацию новых направлений и идей.
Какие профессии останутся востребованными? Нобелевский лауреат по экономике Кристофер Писсаридес заявил, что осталось шесть областей, где человека не вытеснят роботы: здравоохранение, образование, гостеприимство (HoReCa), недвижимость, домохозяйство и персональные услуги.
100 профессий будущего WEF«стабильными» профессиями (как минимум, до 2022 года) назвал ученых, инженеров по робототехнике, управляющих и исполнительных директоров, специалистов по управлению рисками, преподавателей вузов, инженеров нефтегазовой области, специалистов по кибербезопасности и специалистов по базам данных.
В ближайшее время останутся популярными и некоторые профессии сферы IT: «Яндекс» вместе с HeadHunter выяснили, что наиболее востребованы сейчас бэкенд- и фронтенд-разработчики, веб-разработчики и аналитики данных. За последние четыре года количество этих вакансий увеличилось на 140%, и тренд только набирает обороты. trends.rbc.ru