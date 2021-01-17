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В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

На Посмитного 10/12 загорелся трехэтажный дом, в котором находится гостиница. На месте работают пожарные и полицейские.

В ГСЧС сообщили, что пожар охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Горит вся крыша здания, передает dumskaya.net.

В 21:34. Корреспондент «Думской» с места событий сообщает, что информация о том, что загорелся массажный салон, оказалась недостоверной. Горит дом, который находится за салоном, это второй корпус в глубине частного сектора. Пожар вспыхнул неподалеку от дачи бывшего мэра Черноморска Валерия Хмельнюка.

В 21:38. На месте находится две бригады скорой помощи. На пожаре пострадал как минимум один человек. Его вывели из горящего отеля, медики оказывают ему первую помощь.

Тушение пожара осложнено двумя факторами. Во-первых дом находится в глубине плотной застройки. Пожарные заливают огонь с автовышки, которую подняли на Посмитного. Во-вторых пожарным тяжело работать из-за низкой температуры. Брызги моментально замерзают на их костюмах.

В 21:49. Постоялец отеля Влад рассказал, что услышал как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Еще один постоялец отеля по имени Сергей сообщил, что буквально вчера в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.

В 21:54. На место пожара прибыли вице-мэр Михаил Кучук, который сейчас руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Они решают куда расселить погорельцев.

В 22:02. В патрульной полиции сообщили, что на время тушения пожара проезд по Посмитного между Аркадийским и Клубничным переулками перекрыт.

В 22:17. На пожаре погиб один человек.

В 22:22. Пожар распространился на площади 2 тыс. кв м. На месте ЧП работают 65 спасателей и 12 спецмашин.

В 22:40. В ГСЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв м.

В 22:49. На месте ЧП лейтенант полиции Алимагомедов препятствовал журналистской деятельности корреспондента «Думской». Он отгонял журналиста и угрожал применить спецсредства. Также полицейский агрессивно реагировал на съемочную группу канала Odessa.Live.









В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)

В Одессе горит отель. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. (фото, видео)
dumskaya.net
Фото,Видео: dumskaya.net odessa.online
  • Вчера, 21:47
  • DTV
  • Просмотров: 83
  • Комментариев: 0

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