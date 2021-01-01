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В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

В Алжире и Саудовской Аравии жители смогли насладиться редким зрелищем — там выпал снег. Впервые за последние 40 лет температура воздуха в пустыне Сахара упала до -2 градусов.

Пустыня Сахара покрывает большую часть Северной Африки, и за последние несколько сотен тысяч лет она претерпела изменения температуры и влажности. Сейчас это один из самых засушливых районов планеты, но ученые обещают, что примерно через 15 тысяч лет она зацветет, передает 360tv.ru.

В пустыне Сахара выпал снег

Пока этого не произошло, местные жители и иностранные туристы съехались в юго-западные районы пустыни, чтобы полюбоваться покрытыми снегом барханами.

Температура в Сахаре может резко упасть за ночь, но снег выпадает крайне редко. Причиной стал антициклон, который, двигаясь по часовой стрелке из Центральной Азии, замерз и образовал снег.

Последний зарегистрированный в этом районе снегопад наблюдался в 1980 году.

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег
360tv.ru
  • Сегодня, 06:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
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