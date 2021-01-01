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Украина использовала шесть млрд кубометров газа

Украина использовала шесть млрд кубометров газа

В этом году запасы газа в Украине на четверть выше, чем годом ранее. Из-за холодов отбор газа вырос.

За три месяца отопительного сезона Украина использовала почти 6 млрд кубометров запасов газа, свидетельствуют данные Оператора ГТС по состоянию на 16 января.

С 20 октября запасы в ПХГ сокртились с 28,44 млрд кубометро до 22,5 млрд., передает korrespondent.net

При этом запасы на 27% больше, чем на аналогичную дату 2020 года (17,7 миллиарда кубометров).

Газовые хранилища заполнены на 73%.

Из-за похолодания суточное потребление газа увеличилось до 180 млн кубометров.

"Сегодня ожидаем увеличения до 200 млн куб. м", - написал в Facebook глава Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Минэнерго предложили разрешить экспорт газа независимым российским компаниям. Это, считают власти, должно помочь в ситуации с высокими тарифами на газ.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:11
  • DTV
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