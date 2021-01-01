В этом году запасы газа в Украине на четверть выше, чем годом ранее. Из-за холодов отбор газа вырос.
За три месяца отопительного сезона Украина использовала почти 6 млрд кубометров запасов газа, свидетельствуют данные Оператора ГТС по состоянию на 16 января.
С 20 октября запасы в ПХГ сокртились с 28,44 млрд кубометро до 22,5 млрд., передает korrespondent.net
При этом запасы на 27% больше, чем на аналогичную дату 2020 года (17,7 миллиарда кубометров).
Газовые хранилища заполнены на 73%.
Из-за похолодания суточное потребление газа увеличилось до 180 млн кубометров.
"Сегодня ожидаем увеличения до 200 млн куб. м", - написал в Facebook глава Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Как сообщалось, на прошлой неделе в Минэнерго предложили разрешить экспорт газа независимым российским компаниям. Это, считают власти, должно помочь в ситуации с высокими тарифами на газ. korrespondent.net