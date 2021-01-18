Ежегодно в Тирасполе, начиная с 2005 года, проводится конкурс «Признание». Одни из основных задач конкурса – поспособствовать активизации всех видов деятельности тираспольчан, их инициатив, направленных на благо города и его жителей, сформировать позитивный имидж столицы.
Итоги конкурса были подведены к 228-й годовщине со дня основания города Тирасполя, но, в связи с пандемией, вручить награды победителям удалось только сейчас. Раннее лауреатов традиционно чествовали на праздновании Дня города в центре столицы, напоминает пресс-служба Госадминистрации города Тирасполь.
От имени главы города Олега Довгопол управляющая делами государственной администрации Наталья Кожухарь поздравила победителей, вручила цветы и дипломы, поблагодарив каждого работника за свой вклад в развитие той или иной сферы жизнеобеспечения города, за высокие показатели и патриотизм.
В этом году конкурс «Признание» проводился по 15 номинациям. Победителей – 16, так как в одной номинации лучшими признали двух специалистов:
1) Номинация «Промышленность и энергетика»: Дамаскин Иван Андреевич – директор прядильно-ткацкого производства ЗАО «Тиротекс».
2) Номинация «Экономика, финансовая и банковская деятельность»: Лупашко Сергей Валентинович – первый заместитель председателя правления ЗАО «Агропромбанк».
3) Номинация «Малый и средний бизнес»: Бурлаченко Олег Андреевич – начальник цеха ПВХ ООО «Евродизайн».
4) Номинация «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность»: Орлов Руслан Николаевич – помощник генерального директора ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT».
5) Номинация «Здравоохранение и социальная защита»: Хаджилий Надежда Васильевна – фельдшер медико-санитарной части ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой.
6) Номинация «Наука и образование»: Берил Степан Иорданович – ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор, доктор физико-математических наук.
Смирнова Татьяна Григорьевна – учитель физической культуры МОУ «Тираспольская средняя школа-комплекс № 12». 7) Номинация «Культура и искусство»:
Стеба Светлана Анатольевна – преподаватель фортепиано МОУ ДО «Детская музыкальная школа им П.И. Чайковского».
8) Номинация «Физическая культура и спорт»: Шамшурин Кирилл Андреевич – воспитанник МОУ ДО «Тираспольская СДЮШОР гребли и стрельбы».
9) Номинация «Жилищно-коммунальное хозяйство»: Дырул Юрий Алексеевич – начальник службы зеленого строительства МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь».
10) Номинация «Транспорт и связь»: Бабич Роман Васильевич – начальник службы систем передач СЗАО «Интерднестрком».
11) Номинация «Торговля и бытовое обслуживание»: Харитоненко Наталья Александровна – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Хайтек».
12) Номинация «Общественно-политическая деятельность»: Глазков Валерий Иванович – председатель комиссии по вопросам науки, образования, культуры по делам молодежи, спорта, туризма и патриотическому воспитанию молодежи Общественного совета г. Тирасполя.
13) Номинация «Правопорядок»: Унтура Дмитрий Анатольевич – участковый инспектор милиции ОУИМ управления внутренних дел г. Тирасполь МВД ПМР.
14) Номинация «Архитектура и строительство»: Мегис Евгения Валентиновна – главный архитектор проектов МУП «Тираспольское проектно-строительное объединение».