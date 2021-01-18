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В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

Ежегодно в Тирасполе, начиная с 2005 года, проводится конкурс «Признание». Одни из основных задач конкурса – поспособствовать активизации всех видов деятельности тираспольчан, их инициатив, направленных на благо города и его жителей, сформировать позитивный имидж столицы.

Итоги конкурса были подведены к 228-й годовщине со дня основания города Тирасполя, но, в связи с пандемией, вручить награды по­бедителям удалось только сейчас. Раннее лауреатов традиционно чествовали на празд­новании Дня города в центре сто­лицы, напоминает пресс-служба Госадминистрации города Тирасполь.


От имени главы города Олега Довгопол управляющая делами государственной администрации Наталья Кожухарь поздравила побе­дителей, вручила цветы и дипломы, поблагодарив каждого работника за свой вклад в развитие той или иной сферы жизнеобеспечения города, за высокие показатели и патриотизм.


В этом году конкурс «Признание» проводился по 15 номинациям. Победителей – 16, так как в одной номинации лучшими признали двух специалистов:


1) Номинация «Промышлен­ность и энергетика»:
Дамаскин Иван Андреевич – директор прядильно-ткацкого про­изводства ЗАО «Тиротекс».

2) Номинация «Экономика, фи­нансовая и банковская деятель­ность»:
Лупашко Сергей Валентинович – первый заместитель председателя правления ЗАО «Агропромбанк».

3) Номинация «Малый и средний бизнес»:
Бурлаченко Олег Андреевич – начальник цеха ПВХ ООО «Евро­дизайн».

4) Номинация «Сельское хозяй­ство и перерабатывающая про­мышленность»:
Орлов Руслан Николаевич – по­мощник генерального директора ЗАО «Тираспольский винно-коньяч­ный завод «KVINT».

5) Номинация «Здравоохранение и социальная защита»:
Хаджилий Надежда Васильев­на – фельдшер медико-санитарной части ЗАО «Одема» им. В. Соло­вьевой.

6) Номинация «Наука и образо­вание»:
Берил Степан Иорданович – ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор, доктор физико-матема­тических наук.

Смирнова Татьяна Григорьевна – учитель физической культуры МОУ «Тираспольская средняя школа-ком­плекс № 12».
7) Номинация «Культура и ис­кусство»:

Стеба Светлана Анатольевна – преподаватель фортепиано МОУ ДО «Детская музыкальная школа им П.И. Чайковского».

8) Номинация «Физическая куль­тура и спорт»:
Шамшурин Кирилл Андреевич – воспитанник МОУ ДО «Тирасполь­ская СДЮШОР гребли и стрельбы».

9) Номинация «Жилищно-комму­нальное хозяйство»:
Дырул Юрий Алексеевич – на­чальник службы зеленого строи­тельства МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь».

10) Номинация «Транспорт и связь»:
Бабич Роман Васильевич – на­чальник службы систем передач СЗАО «Интерднестрком».

11) Номинация «Торговля и бы­товое обслуживание»:
Харитоненко Наталья Алексан­дровна – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Хайтек».

12) Номинация «Общественно-политическая деятельность»:
Глазков Валерий Иванович – председатель комиссии по вопросам науки, образования, культуры по делам молодежи, спорта, туризма и патриотическому воспитанию молодежи Общественного совета г. Тирасполя.

13) Номинация «Правопорядок»:
Унтура Дмитрий Анатольевич – участковый инспектор милиции ОУИМ управления внутренних дел г. Тирасполь МВД ПМР.

14) Номинация «Архитектура и строительство»:
Мегис Евгения Валентиновна – главный архитектор проектов МУП «Тираспольское проектно-строи­тельное объединение».

15) Номинация «Менеджмент»:
Сичкар Виктория Ивановна – заведующая производством МОУ «ТСШ № 16», МУП «ТКДП «Школь­ник».

Большую часть «признанцев» уже наградили, но чествование продол­жается. В ближайшее время все по­бедители получат свои заслуженные награды.

По традиции фотографии побе­дителей конкурса разместили на стенде «Лауреаты городского кон­курса «Признание» у здания Дома Советов.

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"

В Тирасполе чествовали победителей городского конкурса "Признание"


Анна БАРКАРЬ, Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ, tirasadmin.org
  • Сегодня, 19:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
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