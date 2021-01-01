Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) представила парламенту большинство законодательных инициатив в течение 2020 года.
По данным, представленным законодательным органом, за последний год было зарегистрировано 533 законопроекта, из которых 336 депутатов.
Депутаты ПСРМ являются авторами большинства законодательных инициатив. Из 336 законопроектов, зарегистрированных депутатами, 84 подписали депутаты-социалисты, сообщает actualitati.md.
Среди законопроектов, внесенных ПСРМ и одобренных парламентом – индексация пенсий дважды в год; предоставление единовременной поддержки пенсионерам и получателям социальных пособий с низким доходом; ускорение процесса пересчета пенсий для получателей, которые еще работают; снижение пенсионного возраста; проект о функционировании языков, на которых говорят на территории Республики Молдова; инициатива по снятию налоговой нагрузки за банковское мошенничество с плеч граждан и др.
Также в прошлом году правительство Кику представило парламенту на обсуждение и утверждение 142 проекта законодательных актов. Президент страны Игорь Додон выступил с 29 законодательными инициативами. Законопроект, имеющий серьезные социальные и экономические последствия, предложенный Игорем Додоном, заключался в удвоении заработной платы всех сотрудников медицинской системы Молдовы. actualitati.md