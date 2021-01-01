Согласно данным, предоставленным Агентством государственных услуг депутату фракции Партии действий и солидарности (PAS) Дану Перчуну в прошлом году умерло на 3195 человек больше, чем года два назад.
Депутат утверждает, что в 2019 году в Республике Молдова было зарегистрировано 36 768 смертей, а в прошлом году скончались 39 963 человека, передает point.md ссылаясь на agora.md
"В прошлом году умерло на 3195 человек больше, чем в 2019 году. Это увеличение представляет собой увеличение почти на 9% числа смертей, учитывая, что общая тенденция за последние пять лет была тенденцией к снижению. Резкие последствия COVID очевидны, особенно с мая. В первые месяцы года количество смертей снижалось, а с мая произошло резкое увеличение. За последние 8 месяцев (май - декабрь) рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 21%, + 4997 человек", - написал Дан Перчун на своей странице в Facebook.
Статистика показывает, что с мая количество смертей каждый месяц постепенно увеличивается, превышая данные за 2019 год.
Перчун требует, чтобы статистические данные были представлены тем, кто скептически относится к существованию коронавируса, и тем, кто неоднократно заявлял, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем.
"Покажите эти цифры скептикам и "героям", награжденным за борьбу с эпидемией", - добавил депутат.
По данным Минздрава, в понедельник, 18 января, в Республике Молдова подтверждено еще 258 новых случаев заражения COVID-19. Власти заявили, что скончались еще 17 человек, в том числе два медицинских работника. Общее число летальных исходов достигло 3267.