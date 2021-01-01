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В Украину с визитом приедет Макрон

В Украину с визитом приедет Макрон

В ходе визита президента Франции в Киев запланировано подписание нескольких важных контрактов, отметили в ОП.
Украинские дипломаты принялись к подготовке визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Укринформ.

"Планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего над существенным наполнением повестки дня этого визита", - заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в ходе онлайн-конференции.

По словам дипломата, на недавнем заседании смешанной комиссии Украина-Франция рассматривалось 17 вопросов повестки дня визита, и их количество продолжает расти, передает korrespondent.net.

Также, дипломат выразил надежду, что во время визита Макрона в Киеве будут подписаны несколько важных контрактов. В первую очередь, речь идет о соглашении между украинским правительством и французской корпорацией Alstom относительно локализации производства электровозов в Украине, а также о строительстве железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.

Кроме того, Украина и Франция работают над соглашением о строительстве станций питьевой воды, уточнил Омельченко.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:27
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