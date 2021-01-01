После 9-го класса ученикам придется идти в ПТУ или поступать в новую спецшколу
В украинских школах паника, причем не из-за карантина и удаленного обучения. В этом году большинство школ лишится права принимать на учебу старшеклассников. Ученикам 10-11 классов придется заново поступать, но выбор будет невелик — из существующих средних школ лишь четверть примет старшеклассников. Но волнуются не только ученики, но и учителя, ведь большинству придется искать работу — их услуги школам больше не понадобятся, пишет nardepua.com.
Одна школа на микрорайон В этом году в Украине начинается процесс трансформации учебных заведений. После 9-го класса школьники должны уходить учиться или в заведения системы профессионально-технического образования (бывшие ПТУ и техникумы), или в специализированные лицеи. Количество таких лицеев — четверть от существующих еще школ, где дети учились в старших классах. В каждом из районных управлений образования еще с 2019 года существуют перспективные планы развития сети заведений среднего образования района, которые, к слову, до сих пор не утверждены ни на уровне районных управлений образования, ни на уровне КГГА.
В распоряжение "Вестей" попал такой перспективный план одного из крупных районов Киева. Как следует из документа, из более чем 60 существующих на данный момент общеобразовательных средних школ I, II и III ступеней, где обучались дети с 1-го до 11-го классов, в том числе специализированных, остается около 15, в которых можно получить полное среднее образование. Это приблизительно по одной-две на большой микрорайон.
Часть из бывших школ III ступени превратятся в заведения образования I и II ступеней, то есть в них будет начальная школа и гимназия. И в них, как сказано в документе, не будут осуществляться наборы в 10-е классы уже с сентября 2021 года. А такие привлекательные приставки в названии, как "средняя школа с углубленным изучением" — иностранных языков или предметов естественно-математического цикла, — исчезнут. В микрорайоне также останутся по одной-две начальных школы. Остальные школы будут набирать детей в первый класс, и выпускать из 9-го.
Среди учителей волнения В школе №148, где прекращают набор старшеклассников, сейчас неспокойно. Как рассказал "Вестям" директор Иван Пикуль, волнуются и школьники, и учителя.
"Мы одна из самых больших школ округи, теперь ученикам, которые закончат обучение, придется не ходить, а ездить куда-то в другой микрорайон на учебу. Даже если эти ученики хорошо учились и были гордостью школы", — говорит нам Пикуль.
По его словам, такая реформа коснется и напрямую учителей. "Пока учителя, которые преподают в старших классах, остаются. Но в будущем им придется переориентироваться на учеников 5–9 классов. Будем стараться пока перекрывать те классы, которые еще остались. Но понятно, что педагоги волнуются. И это проблема не только наша. Большинство школ Киева не будут набирать детей в старшие классы, а значит возникнут проблемы и у педагогов, и у подростков", — говорит нам директор.
О похожей проблеме нам рассказала учитель математики одной из школ Святошинского района. "Я преподавала математику в старших классах, теперь мне намекнули, что мои услуги в скором времени не понадобятся. Но я не волнуюсь, поскольку в столице математиков в школах не хватает. Я уже получила приглашение на работу в другом районе. А вот мои коллеги, которые читают другие дисциплины, очень расстроены", — говорит "Вестям" Анна Денисовна.
О том, что в районах останется всего четверть школ, где можно будет получить полное среднее образование, говорит и директор Школы І–ІІІ ступеней №170 Оболонского района Виктор Заболотный. Школа — со спортивным уклоном, ее выпускниками в свое время были известные футболисты Александр Шовковский и Владислав Ващук.
"У нас все хорошо, дети учатся с 1 по 11 класс, набор будет и в сентябре. К нам идут из соседних школ. 10-х классов, предположительно, будет два. Но в целом по району, действительно, много школ прекращают набор в старшие классы. Точных цифр я не знаю, ведь еще нет окончательных решений и коммуникации с РГА из-за карантина, но распределение было раньше. Где-то четверть школ станут лицеями", — говорит "Вестям" Заболотный.
Среди школьников и их родителей тоже ажиотаж, ведь в некоторых отдаленных микрорайонах отсутствие возможности закончить среднюю школу поблизости создает серьезную проблему. Депутат Киеврады Александр Мищенко рассказал "Вестям", что вынужден был поднять вопрос о статусе недавно реконструированной школы №42, в которой хотят оставить только гимназию (с 1 по 9 классы), на уровне Киеврады, поскольку к нему обратились родители учеников.
"Это была одна из старейших школ Киева, старенькая, двухэтажная. Ее полностью снесли вместе с коммуникациями, а на ее месте построили современную школу с бассейном, мультимедийными досками, лингафонными кабинетами и компьютерными классами. Школа рассчитана на 1080 детей и 36 классов. И теперь в этой школе хотят оставить только первые-девятые классы. Так зачем нужно было вкладывать более 400 млн гривен из бюджета, чтобы местным подросткам теперь пришлось ехать учиться куда-то в другой микрорайон", — говорит "Вестям" Мищенко.
Будут уезжать за границу В Украине реформа школьного образования должна завершиться в 2024 году. Все школы планируется разделить на три ступени. Первая ступень — начальная школа, где учатся с 1-го по 4-й класс, вторая — гимназии, в которых учатся с 5-го по 9-й класс, третья — специализированные лицеи, где проходят обучение с 10-го по 11-й (12-й) класс, куда выпускникам гимназий придется поступать, как в вузах на магистратуру. Те, кто не поступит в лицей, могут продолжить учебу в профессиональных колледжах (аналог ПТУ или техникума), где обучение продлится от двух до четырех лет.
Однако, как говорит эксперт в области трудоустройства Татьяна Пашкина, в Украине всегда был перекос с профтехобразованием, которое финансировалось по остаточному принципу.
"У нас перекос с высшим образованием — рынку труда не нужно столько экономистов и юристов, сколько их выпускают, причем иногда желание идти учиться именно на эти специальности больше принадлежит родителям, готовым оплачивать учебу не всегда способных чад. Но все, что сейчас происходит со средними школами, очень похоже на навязчивую пропаганду нашего профтехобразования, к качеству которого большие вопросы. Ведь не секрет, финансировали по остаточному принципу", — говорит Пашкина.
По ее словам, из рабочих специальностей, которые получают в профессиональных колледжах, востребованы строители всех специальностей, сантехники, плотники, механики, слесари, сельхозработники и повара.
"Такие специалисты востребованы как здесь, так и за границей. Но, простите, какого талантливого повара выпустил хотя б один "кулинарный техникум"? Все всему учатся уже на работе. Я знаю только Савву Липкина, который, закончив ПТУ, сейчас владеет сетью известных ресторанов (в Одессе. — Авт.). Детям нужно показывать, какое образование можно получить и сколько потом денег заработать", — говорит Пашкина.
Также, по ее словам, в последнее время резко вырос спрос на медицинских работников среднего звена — фармацевтов, медсестер. "Фармация наша, которая выпускает генерики — заменители дорогих лекарств известных брендов, — сейчас задыхается от отсутствия специалистов нужного уровня и нужных специальностей. Ведь в вузах ограниченное количество мест на фармакологические специальности", — подчеркивает Татьяна Пашкина.
Но в то же время, по ее мнению, такая реформа может привести к оттоку выпускников украинских гимназий за границу. "Если нашим детям не дадут возможности получать среднее образование здесь, они, вполне вероятно, могут выбрать лицеи, а потом и вузы, в Польше, Чехии, Германии и т. д.", — говорит Пашкина. Чем это может обернуться для страны — очевидно: дефицитом мозгов и рабочей силы, а также еще большей демографической ямой. nardepua.com