В Приднестровье началась запись на участие в российском ЕГЭ. За это отвечает Центр российского образования и науки Приднестровского государственного университета. Именно он отвечает за работу Пункта проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) Российской Федерации.
Пункт, организованный при ПГУ, входит в единую структуру зарубежных пунктов проведения российского ЕГЭ. Все данные вносятся в федеральную базу ЕГЭ, а экзаменационные мероприятия проводятся в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения РФ, сообщает novostipmr.com.
Для выпускников учебных заведений ПМР, желающих сдать ЕГЭ в этом году на базе ПГУ им. Т. Г. Шевченко, будет проводиться предварительная запись с 19 по 22 января включительно. Записаться можно по телефонам (533) 79-410, (533) 79-443, (533) 79-450 с 9:00 до 15:30.
Организаторы напоминают, что итоговая аттестация в форме ЕГЭ РФ необходима только тем, кто планирует поступать в российские вузы. Результаты ЕГЭ РФ при поступлении в ПГУ в соответствии с Правилами приема учитываться не будут.
Заявления от желающих принять участие в ЕГЭ РФ будет принимать Центр российского образования и науки (корпус № 1, кабинет № 121). novostipmr.com