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28 марта 2021 года состоятся дополнительные и повторные выборы

28 марта 2021 года состоятся дополнительные и повторные выборы

29 ноября 2020 года прошли очередные выборы депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сёл, посёлков.

Выборы проходили по 936 избирательным округам. По итогам голосования 29 ноября 2020 года в 13 округах выборы депутатов в сельские Советы народных депутатов были признаны несостоявшимися. В течение прошедшей недели территориальные избирательные комиссии сел, поселков в соответствии с Избирательным кодексом ПМР приняли решения о назначении повторных выборов на фиксированную дату – последнее воскресенье марта, которое в этом году приходится на 28 марта, сообщается на сайте ЦИК ПМР.

28 марта на повторных выборах будут избирать народных депутатов советов народных депутатов:

села Протягайловка города Бендеры по избирательному округу № 5,

села Кременчуг по избирательному округу № 7;

советов народных депутатов сёл Слободзейского района:

Фрунзе по избирательным округам №№ 3, 4, 6;

Кицканы по избирательному округу № 6,

Парканы по избирательному округу № 5,

Ближний Хутор по избирательным округам №№ 2, 15;

избирательному округу № 3 села Шипка Григориопольского района.

Также 28 марта пройдут повторные выборы председателя Совета - главы администрации села Бычок Григориопольского района.
Повторно будут голосовать за депутата сельсовета и избиратели Рыбницкого района в селе Вадатурково по избирательному округу № 3 и в селе Станиславка – по округу № 2.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов соответствующими органами местного самоуправления на 28 марта назначены и дополнительные выборы - по избирательному округу № 5 Днестровского городского Совета народных депутатов и по избирательному округу № 3 Совета народных депутатов села Гармацкое Дубоссарского района.

На сайте ЦИК ПМР отмечают, что в ближайшее время Советы народных депутатов городов и районов республики примут решения об утверждении смет расходов на предстоящие повторные и дополнительные выборы. Все сметы предварительно проверены и согласованы сегодня на заседании Центральной избирательной комиссией ПМР.

Голосование 28 марта 2021 году пройдёт в соответствии со всеми необходимыми мерами по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, исходя из текущей эпидемиологической ситуацией.
cikpmr.com
  • Сегодня, 13:28
  • DTV
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