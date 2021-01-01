В состав Lockdown Survival Kit входят 24 сорта пива "для поддержания жизнеспособности" в условиях изоляции.
Шотландская пивоварня BrewDog выпустила набор для выживания в условиях самоизоляции.
В набор для выживания под названием Lockdown Survival Kit входят 24 сорта пива, в том числе семь эксклюзивных и четыре выпущенных в 2021 году.
Банки с пивом упакованы в коробку, которая напоминает адвент-календарь. Производитель рекомендует открывать по ячейке в день, чтобы насладиться сюрпризом, пишет korrespondent.net.
Пивной набор для выживания можно заказать по почте. На сайте BrewDog его цена составляет 49,95 фунтов стерлингов, без учета стоимости пересылки.
"Возможно, мы не сможем создать для вас вакцину и даже не знаем, когда закончится изоляция, но мы можем сделать одно: дать вам достаточно пива, чтобы прожить следующие 24 дня", – говорится в описании товара. korrespondent.net