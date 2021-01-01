Dnestr.TV

 
0

Шотландская пивоварня выпустила набор для выживания во время карантина

Шотландская пивоварня выпустила набор для выживания во время карантина

В состав Lockdown Survival Kit входят 24 сорта пива "для поддержания жизнеспособности" в условиях изоляции.

Шотландская пивоварня BrewDog выпустила набор для выживания в условиях самоизоляции.

В набор для выживания под названием Lockdown Survival Kit входят 24 сорта пива, в том числе семь эксклюзивных и четыре выпущенных в 2021 году.

Банки с пивом упакованы в коробку, которая напоминает адвент-календарь. Производитель рекомендует открывать по ячейке в день, чтобы насладиться сюрпризом, пишет korrespondent.net.

Пивной набор для выживания можно заказать по почте. На сайте BrewDog его цена составляет 49,95 фунтов стерлингов, без учета стоимости пересылки.

"Возможно, мы не сможем создать для вас вакцину и даже не знаем, когда закончится изоляция, но мы можем сделать одно: дать вам достаточно пива, чтобы прожить следующие 24 дня", – говорится в описании товара.
korrespondent.net
  • Сегодня, 13:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна