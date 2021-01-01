Первое в новом году заседание постоянной депутатской комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и повышению уровня общественной безопасности, международной деятельности, мандатам, вопросам депутатской деятельности прошло в режиме онлайн конференции. Депутаты рассмотрели 16 вопросов. В работе комиссии принял участие Председатель городского Совета Юрий Кара.
В начале заседания депутаты комиссии избрали заместителя председателя и секретаря комиссии, ими стали Валентин Мирошников и Руслан Марко соответственно, сообщается на сайте Горсовета г. Бендеры.
Традиционно в начале года народные избранники рассмотрели информацию бендерского УВД о состоянии криминогенной обстановки за 12 месяцев 2020 года. В минувшем году зарегистрировано 661 преступление. Среди них 114 тяжких, и 41 особо тяжкое. Зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых были ранены 21 человек, погибли трое. Составлено более 23 тысяч административных протоколов. Как показывает статистика, в 2020 году в основном преступления совершали неработающие, ранее судимые граждане, часто в состоянии алкогольного опьянения. Раскрываемость преступлений составила 96,2%.
По-прежнему помощь сотрудникам милиции в осуществлении охраны общественного правопорядка оказывали народные дружины. В 2020 году более 800 раз выходили на дежурство 22 народные дружины, общим количеством 207 человек.
Неоднократно в городской Совет поступают жалобы от жителей дома №11 по ул. Калинина о возгораниях на территории недостроенной школы, расположенной напротив жилых домов. Пожарные расчеты, приезжавшие на место, установили, что причиной возгораний является сжигание бытового мусора лицами без определенного места жительства. Сотрудники милиции г. Бендеры ежедневно осуществляют обход территории недостроенной школы и доставляют лиц БОМЖ в ЦВГ УВД г. Бендеры. Известно, что владельцем здания является Владимир Клапатюк, который в данное время проживает за пределами Приднестровья, поэтому рассмотреть вопрос о принятии мер административного характера за нарушение правил благоустройства города не представляется возможным, - отмечают сотрудники милиции. Однако это не является решением проблемы, считают депутаты. Единогласно было решено предложить государственной администрации города принять меры к собственнику здания.
Комиссия также рассмотрела вопросы внесения изменений в Положение о наградной комиссии, разработки проекта Положения о Заслуженных гражданах города и о делегировании представителей БГСНД в состав комиссии по присвоению объектам розничной торговли статуса социального магазина. Источник, фото: bendery.org