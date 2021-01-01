Партия социалистов обратилась в Конституционный суд с запросами о том, в какие сроки президент должен выдвинуть кандидата в премьеры, и каковы санкции против президента, если он отказывается это делать.
Они также попросили суд указать крайний срок, когда президент РМ должен назначить премьер-министра, пишет actualitati.md.
“Основываясь на вчерашнем решении Конституционного суда и на том факте, что президент не действует, поддерживая конституционный кризис, мы направили несколько вопросов в КС, в этом смысле помогая президенту в будущих действиях. Я задал 6 вопросов КС, основные идеи заключались в том, каков крайний срок, когда президент страны должен выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, и второй, который представляет собой санкцию, если президент отказывается или не хочет, или тянет время для назначения кандидата в премьер-министры”, – отметил депутат ПСРМ Василе Боля.
Напомним, что Конституционный суд РМ решил, что самороспуск парламента невозможен.
Об это сообщила судья КС Домника Маноле. Это значит, что нужно действовать обычными методами, которые предусматривает Конституция.
КС в очередной раз отметил, что есть только два конституционных мотива для роспуска парламента – неутверждение правительства в течение 45 дней и непринятие депутатами законов в течение 90 дней. actualitati.md