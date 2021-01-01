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В Правительстве рассматривают возможность организации электронного нотариата

В Правительстве рассматривают возможность организации электронного нотариата

Премьер-министр Александр Мартынов провел очередное рабочее совещание, посвященное повышению эффективности работы Портала государственных услуг и созданию комфортных условий для получения гражданами информации в традиционном формате. Стороны рассмотрели несколько ключевых аспектов, связанных с данной тематикой.

Министерство юстиции готовит почву для создания электронного нотариата. Цель проекта – получение электронного документа, удостоверенного нотариусом. То есть, заявитель, имея на руках нотариально заверенный документ на бумаге, сможет удостоверить его в электронном виде. Таким образом, оба документа – и бумажный, и цифровой – будут иметь равнозначную юридическую силу. Это значительно ускорит получение сведений с помощью Портала государственных услуг, сообщает пресс-служба Правительства.

Для реализации идеи минюст уже подготовил всю необходимую правовую базу, отразил техническую составляющую. Глава Правительства нацелил на ускорение работы в этом направлении, чтобы в максимально короткие сроки запустить проект.

Следующее поручение, которое ранее давал Александр Мартынов, связано с возможностью оплаты услуг в местах их получения. Нередко гражданам приходится совершать несколько действий, чтобы получить требуемый документ (поиск ближайшего банка, оплата, повторное посещение госучреждения для предоставления документа об оплате). Предлагается исключить лишние «походы» и на местах создать точки оплаты услуг. В качестве предложений – установка QR-кодов и POS-терминалов. Анализ показал, что самыми востребованными структурами, где оказывают услуги и отсутствует возможность оплаты, являются паспортные столы, МРЭО, налоговые инспекции, ЗАГСы, госадминистрации городов и районов и др. По представленной информации, требуется покрыть терминалами для оплаты порядка 72 точек.

Собеседники обозначили, что предоставление возможности оплатить госуслугу на месте позволит как минимум в два раза сократить время затрат граждан на обращение. На сегодняшний день приднестровец должен обратиться за госуслугой, получить квитанцию, пойти в банк и оплатить ее, прийти обратно с квитанцией. Вместо этого все можно будет совершить в одно действие.

На реализацию проекта по упрощению оплаты услуг Премьер отвел несколько месяцев.

Население зачастую сталкивается не только с отсутствием в местах получения услуги терминалов для оплаты, но и возможностью сделать копии документов. По этому поводу звучали разные мнения со стороны руководства МВД, Государственной налоговой службы и других участников онлайн-конференции. По итогу Александр Мартынов предложил пригласить к работе Общеприднестровский народный форум и в течение месяца выработать алгоритм решения вопроса с учетом специфики и видения каждого министерства и ведомства.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 18:00
  • DTV
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