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Реорганизацию спортивной системы Бендер обсудили на совещании у Вадима Красносельского

Реорганизацию спортивной системы Бендер обсудили на совещании у Вадима Красносельского

Одно из рабочих совещаний при Президенте было посвящено активно обсуждаемой теме реорганизации спортивной системы Бендер. Дискуссия прошла в формате видеоконференции. К разговору приглашены руководители и представители Администрации Президента ПМР, правительства, ГС по спорту, бендерской госадминистрации и горсовета, а также местных СДЮШОР. Их в городе семь.

Не первый год обсуждается вопрос целесообразности объединения спортивных школ. Мнения высказываются разные. Есть сторонники создания единого центра. Другие предлагают укрупнить существующую модель, оставив после слияния три единицы. Звучат и категоричные высказывания против перемен. Инициатором реорганизации выступает бендерская администрация. Основной довод – оптимизация.

В ходе совещания глава Бендер Роман Иванченко пояснил, что предлагаемые и уже частично реализованные изменения позволят в итоге экономить 1,2 миллиона рублей, которые останутся в системе и будут направлены на повышение зарплат реально работающим сотрудникам. Отмечено, что ни одна из существующих 162 ставок тренеров-преподавателей сокращению не подлежит. Речь идет лишь о штатных единицах, на практике занимаемых по совместительству, о медработниках, которые номинально числятся в спортшколах, но реально работают только в медучреждениях, о сторожах, потребность в которых отпадет с установкой современных систем видеонаблюдения. Кроме того, предлагается создать профессиональную бригаду (16 человек), которая на системной основе будет заниматься строительно-ремонтными работами на всех объектах, находящихся в ведении спортивного центра (либо спортшкол, в случае, если идея полного структурного объединения не будет поддержана и реализована).

Как сообщает пресс-служба главы государства, участники совещания в большинстве своем реорганизацию, как таковую, поддерживают, понимая, что любая система должна соответствовать времени, отвечать современным реалиям и запросам общества. Но предложенная городской администрацией модель видится директорам спортивных школ не вполне эффективной. Руководители СДЮШОР и профильной госслужбы высказались в поддержку укрупнения – сокращения числа СДЮШОР с семи до трех единиц. Объединить, к примеру, видится целесообразным школы, представляющие водные виды спорта, – плавания и гребли.

В ходе более чем двухчасового совещания Вадим Красносельский дал возможность высказаться и аргументировать свою позицию всем заинтересованным лицам. Собеседники обсудили многочисленные аспекты, связанные с реализацией проекта и ее последствиями. В том, что механизм администрирования муниципальной системы спорта требует корректив, сомнений нет ни у кого. Выслушав все мнения, доводы и аргументы, Президент отметил, что на данном этапе пилотный по своей сути проект реорганизации в спортивной сфере будет продолжен, но с учетом мнения руководителей и коллективов школ. В каждой из них должен быть сохранен директор, завуч и администратор. Наличие в штатном расписании и, главное, постоянное физическое присутствие медработника – обязательно (это вопрос обеспечения безопасности спортсменов, подчеркнул Вадим Красносельский). Сотрудник, обеспечивающий охрану спортивных объектов, необходим до тех пор, пока учреждение не будет оснащено охранной системой. Штатные единицы техперсонала (уборщицы и дворники) тоже сохраняются. Единая специализированная строительная бригада будет создана.
Важный аспект, на котором остановился Президент: сотруднику, попавшему под сокращение, в обязательном порядке должна быть предложена альтернативная должность в этой же сфере. «Необходимо стремиться к тому, чтобы достичь наибольшей эффективности при наименьших потерях», – нацелил Президент. Кроме того, Глава государства поручил оптимизировать документооборот, избавив администрации школ от ненужного дублирования отчетов. Еще одно поручение – провести правовую экспертизу действующей в спортивной сфере нормативной базы.

Завершая совещание, Вадим Красносельский отметил, что если уже реализованные и еще только предстоящие изменения не подтвердят на практике своей эффективности, совершенствование системы будет продолжено – вплоть до возврата к прежнему механизму (в случае целесообразности такого решения). «Без шероховатостей не обойтись. Любую систему надо шлифовать. Важно не быть костными, сохранять договороспособность, уметь отстаивать собственное мнение и уважать чужое», – отметил Вадим Красносельский, напомнив, что речь идет о социально значимой сфере. Глава государства подчеркнул, что физкультура и спорт – это основа здоровья нации. Он напомнил о серьезных вложениях последних лет со стороны государства в развитие массового и профессионального спорта, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается.
president.gospmr.org
  • 21-01-2021, 07:33
  • DTV
  • Просмотров: 114
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