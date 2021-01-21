Изменения в закон «О закупках в ПМР» связаны с ситуациями, в которых могут быть изменены условия контракта по обоюдному соглашению сторон. Такие ситуации связаны с факторами, которые носят объективный характер и не зависят от сторон, заключивших контракт. Это могут быть политические и экономические условия, сезонное производство товаров и услуг, влияние научно-технического прогресса, непредвиденные обстоятельства, уровень инфляции, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Допустим, цена на ГСМ. Если сегодня проводить торги, цена на ГСМ будет зафиксирована одна, однако, в течение года цена может, как уменьшиться, так и возрасти существенно. В результате это приведет к тому, что поставщик откажется от исполнения контракта, и государство должно в отношении него применять какие-то штрафные санкции», – подчеркнул председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Законопроектом предлагается предоставить право изменения существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон в части изменения цены в сторону увеличения. Это будет возможно сделать в пределах суммы зарегистрированного контракта и ассортимента товара при сохранении условий поставки.
«По объективным причинам может подняться цена на тот или иной импортируемый товар, в связи с чем необходимо произвести изменения в контракте. Закон не предусматривал такую норму. Благодаря этой поправке, мы даем право Правительству в исключительных случаях производить изменения того или иного контракта. Это в основном касается импортных товаров, которые не производятся на территории ПМР. Такие как ГСМ, медикаменты и другие специфичные виды товаров, в которых наше государство остро нуждается», – отметил член Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Вадим Кравчук.
Напомним, закон «О закупках в ПМР» действует в Приднестровье с 2020 года. Закон предусматривает новый порядок осуществления государственных закупок всеми государственными и муниципальными предприятиями. Чтобы не нарушать работу учреждений и организаций, изначально решено было поэтапно переходить на новые условия осуществления закупок. В данное время ряд государственных учреждений участвуют в пилотном проекте и уже производят закупки на основании нового закона. vspmr.org