База данных ДНК будет создана в Приднестровье после вступления в силу закона «О государственной геномной регистрации». На пленарном заседании Верховный Совет принял в I чтении законопроект, инициированный президентом. Геномные данные помогут криминалистам и следственным органам оперативно раскрывать совершенные преступления, эффективнее искать без вести пропавших, устанавливать личность человека, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Важность этого закона заключается в том, что это безопасность наших граждан. И учитывая опыт многих государств – и прогрессивных государств, и на пространстве СНГ, в том числе РФ и РМ, считаю необходимым поддержать данную законодательную инициативу, доработать ее, и она должна работать в целях защиты наших граждан», - подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению ВС ПМР.
Сейчас в Приднестровье законом регулируется только использование дактилоскопических данных человека. Но, как говорят судебные эксперты, часто на месте преступления нет отпечатков пальцев, но преступники оставляют биологические следы. Такие «следы» судебные эксперты исследуют на клеточном уровне, чтобы установить, кому они принадлежат, и нужна база данных ДНК. Сейчас исследование ДНК используется следственными органами только в таких случаях, когда есть, с чем сравнить следы с места преступления.
«На сегодняшний день у нас все следы неустановленных лиц, исследованные на клеточном уровне, подлежат обязательному криминалистическому учёту. У нас их много накопилось и их надо сравнивать с чем-то. Для этого нужна база данных лиц, которые могли бы совершить такие преступления», - пояснила в интервью парламентской пресс-службе старший судебный эксперт отдела экспертиз биологических объектов ГУ «Департамент судебных экспертиз» Людмила Андропова.
В законе «О государственной геномной регистрации» определено, что обязательной геномной регистрации будут подлежать только граждане, которые осуждены и отбывают наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности. Также в базу данных ДНК обязательно будет вноситься биологический материал, который был взят на месте преступления или в ходе следственных действий и не опознан, а также в отношении погибших, личности которых не установлены. Добровольно внести данные о своей ДНК сможет любой приднестровец, но эта процедура будет платной.
«Создание базы данных ДНК будет являться сдерживающим фактором и профилактикой по совершению преступлений, так как человек, выйдя из мест лишения свободы и зная, что его ДНК есть в базе, в следующий раз подумает – совершать или нет преступление», - отметила судебный эксперт Людмила Андропова.
Законодательство в сфере сбора и хранения ДНК есть в разных странах мира. Опыт зарубежных стран показывает, что даже при наполняемости базы биологического материала на 1% от численности населения раскрываемость преступлений становится выше. Приднестровские эксперты основываются на опыте работы российских коллег.
Депутаты Верховного Совета ПМР вместе со специалистами МВД продолжат работу над законопроектом «О государственной геномной регистрации в ПМР» ко II чтению.
«Есть много моментов, которые мы бы хотели более четко уточнить. Сегодня депутаты задавали вопросы в части обязательной геномной регистрации, в части регистрации, когда идет только процессуальные действия в рамках уголовного законодательства. С учетом мнения депутатов нужно будет четко прописать, чтобы всем всё было ясно и ни у кого не возникали проблемы или же вопросы, или же высказывания о нарушении прав человека», - отметил глава профильного парламентского Комитета Сергей Чебан.
Реализация закона требует финансирования из республиканского бюджета. По словам Сергея Чебана, так как бюджет-2021 год принят, ко II чтению будет решено, когда закон вступит в силу. Если средства будут найдены, то возможно поэтапное введение норм закона в 2021 году, либо с 2022 года новый для ПМР закон «О государственной геномной регистрации» начнет действовать полностью.
на фото - судебные эксперты ГУ «Департамент судебных экспертиз Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»