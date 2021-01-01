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Впервые в истории США главой Нацразведки стала женщина

Впервые в истории США главой Нацразведки стала женщина

Сенат американского конгресса утвердил Эврил Хэйнс главой Национальной разведки США. Её кандидатуру ранее выдвинул президент страны Джо Байден.

Стоит отметить, что за Хэйнс проголосовало 84 сенатора, против было десять, остальные не голосовали, передает life.ru.

Таким образом, она стала первым выдвинутым главой государства кандидатом на пост в новой администрации, который был утверждён сенатом. Хэйнс также является первой женщиной, возглавившей Нацразведку страны.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома назначил временных руководителей сразу 23 федеральных ведомств Штатов.

Напомним, 20 января Джо Байден принёс присягу и официально вступил в должность президента Штатов. Демократ пообещал добросовестно выполнять обязанности главы государства. Он также указал, что в США будут побеждены расизм, терроризм и экстремизм. Кроме того, во время инаугурации Байден объявил минуту молчания в память о тысячах американцев, умерших от последствий коронавируса. Также сообщалось, что демократ впервые прибыл в Белый дом в качестве президента Америки. Байден уже даже подписал указы в качестве главы государства. В частности, он вернул страну в ВОЗ, а также распорядился остановить строительство стены на границе с Мексикой.
life.ru
  • Сегодня, 14:23
  • DTV
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