В повестке дня пленарного онлайн-заседания – проекты постановлений парламента. После выборов изменилось количество депутатов и стало меньше Комитетов Верховного Совета ПМР. Сегодня на пленарном заседании были избраны и утверждены новые представители от парламента, которые вошли в составы межведомственных комиссий и совместных с правительством рабочих групп. Такие рабочие группы создаются для выработки единой позиции законодательной и исполнительной власти, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Депутаты активно обсуждали эти моменты, очень много коллег хотело участвовать в работе данных комиссий. Поэтому нам путём рейтингового голосования пришлось определять ту или иную кандидатуру. Считаю, что это доказывает активность, избранных депутатов Верховного Совета VII созыва, и видно, что депутаты настроены на работу», – отметил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
О том, какова роль депутатов в правительственных рабочих группах и комиссиях, рассказал председатель Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Григорий Дьяченко.
«В республике есть ряд вопросов, которые согласно действующему законодательству, должны приниматься определёнными рабочими группами. И в составе этих рабочих групп должны присутствовать депутаты. Например, по вопросам разгосударствления и приватизации Верховный Совет должен направлять своих представителей. Они будут принимать решения, участвовать и контролировать этот процесс. Это нормальная практика», – рассказал председатель Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Григорий Дьяченко.
По результатам рейтингового голосования парламентарии приняли решение, что в составе межведомственной комиссии, занимающейся вопросами предоставления благотворительной помощи гражданам и организациям Приднестровья, будут работать два представителя Верховного Совета ПМР.
В Инвестиционный совет при Правительстве ПМР вошли три депутата. Они будут принимать участие в заседаниях Совета и отстаивать позицию парламента.
Сразу шесть представителей Верховного Совета вошли в Комиссию по разгосударствлению и приватизации. Это связано с тем, что в данной комиссии достаточно объёмная и большая работа, отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
По распоряжению Правительства ПМР, в 2018 году был создан Консультативный совет по взаимодействию с некоммерческими организациями. Представлять интересы парламента в нём будут два депутата и сотрудник Аппарата Верховного Совета. Также был сформирован персональный состав депутатов, вошедших в специальную Комиссию по регулированию экспорта отдельных категорий товаров из нашей республики.
«В связи с принятием ЧП было дано поручение Президента, Оперативного штаба, Правительства подготовить и сформировать Комиссию по регулированию экспорта отдельных категорий товаров для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность республики и не допустить ситуацию, когда продукты питания будут вывезены, а государство столкнётся с продовольственным кризисом. Эта временная комиссия», – пояснил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Верховный Совет утвердил кандидатуры парламентариев, которые вошли в состав рабочей группы по вопросу организации свободной экономической зоны для компаний, ведущих финансовую деятельность в Интернете на территории нашей республики. Утвержден персональный состав рабочих групп по вопросу выработки концептуальных направлений и методов госрегулирования цен на товары на внутреннем рынке Приднестровья, а также по вопросу разработки предложений, направленных на решение проблемы проживания в многоэтажных домах и общежитиях граждан, ведущих асоциальный образ жизни. vspmr.org