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Конституционный суд Молдовы признал Закон «О функционировании языков на территории Молдовы» неконституционным

Конституционный суд Молдовы признал Закон «О функционировании языков на территории Молдовы» неконституционным

Конституционный суд сегодня рассмотрел запрос ряда депутатов об особом статусе русского языка как языка межнационального общения меньшинств в Молдове, объявив его неконституционным. Закон № 234 был принят 16 декабря 2020 года.

Запрос был направлен депутатами Октавианом Цыку, Дину Плынгэу и Марией Чобану, сообщает point.md ссылаясь на unimedia.info

По словам председателя КС Домники Маноле, судья Владимир Цуркан выразил особое мнение по рассматриваемому проекту, сообщает agora.md
Депутат-социалист Василий Боля на заседании КС уточнил, что, по его мнению, КС должен поддерживать конституционность этого закона, поскольку русский язык является одним из широко используемых в молдавском обществе языков. В то же время он привел в качестве аргумента тот факт, что все документы государственного значения, а также все правовые акты косвенно переведены на русский язык.
Это мнение поддержал и министр юстиции Фадей Нагачевский.
С другой стороны, депутаты Октавиан Цыку и Дину Плынгэу настаивали на неконституционности этого закона, аргументируя свою позицию тем, что такое решение может быть дискриминационным для представителей других этнических групп, проживающих в Молдове.

Напомним, что на пленарном заседании 16 декабря законопроект был принят во втором чтении 55 депутатами. В частности, проект поддержали депутаты от ПСРМ и депутаты платформы "За Молдову".

Законодательная инициатива принадлежит нескольким депутатам от парламентской фракции ПСРМ. Точнее, законопроект разработали социалисты Василе Боля, Богдан Цырдя и Андриан Лебединский.

Закон предусматривает, что русский язык, как межнациональный, будет использоваться в общении с государственными органами, государственным управлением, государственными учреждениями по запросу гражданина. Таким образом, официальные документы, такие как устные и письменные запросы, могут быть адресованы на русском языке, и учреждения обязуются отвечать на том же языке и, по запросу, обеспечивать перевод документов.
point.md
  • Сегодня, 15:20
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