Конституционный суд сегодня рассмотрел запрос ряда депутатов об особом статусе русского языка как языка межнационального общения меньшинств в Молдове, объявив его неконституционным. Закон № 234 был принят 16 декабря 2020 года.
Запрос был направлен депутатами Октавианом Цыку, Дину Плынгэу и Марией Чобану, сообщает point.md ссылаясь на unimedia.info
По словам председателя КС Домники Маноле, судья Владимир Цуркан выразил особое мнение по рассматриваемому проекту, сообщает agora.md Депутат-социалист Василий Боля на заседании КС уточнил, что, по его мнению, КС должен поддерживать конституционность этого закона, поскольку русский язык является одним из широко используемых в молдавском обществе языков. В то же время он привел в качестве аргумента тот факт, что все документы государственного значения, а также все правовые акты косвенно переведены на русский язык. Это мнение поддержал и министр юстиции Фадей Нагачевский. С другой стороны, депутаты Октавиан Цыку и Дину Плынгэу настаивали на неконституционности этого закона, аргументируя свою позицию тем, что такое решение может быть дискриминационным для представителей других этнических групп, проживающих в Молдове.
Напомним, что на пленарном заседании 16 декабря законопроект был принят во втором чтении 55 депутатами. В частности, проект поддержали депутаты от ПСРМ и депутаты платформы "За Молдову".
Законодательная инициатива принадлежит нескольким депутатам от парламентской фракции ПСРМ. Точнее, законопроект разработали социалисты Василе Боля, Богдан Цырдя и Андриан Лебединский.
Закон предусматривает, что русский язык, как межнациональный, будет использоваться в общении с государственными органами, государственным управлением, государственными учреждениями по запросу гражданина. Таким образом, официальные документы, такие как устные и письменные запросы, могут быть адресованы на русском языке, и учреждения обязуются отвечать на том же языке и, по запросу, обеспечивать перевод документов. point.md