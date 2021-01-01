В столичном паспортном подразделении открыта дополнительная телефонная линия для предварительной записи граждан. Проконсультироваться со специалистом и записаться на приём теперь можно, позвонив по двум номерам: 0 (533) 78-334, 0 (533) 55-047.
Оформить или поменять паспорт, получить справку, зарегистрироваться по месту пребывания или получить вид на жительство – с этими и другими вопросами приднестровцы и иностранные граждане обращаются в паспортную службу. Для удобства граждан во всех территориальных подразделениях УпВМ МВД ПМР в конце прошлого года была введена предварительная телефонная запись. В столичный паспортный отдел в среднем ежедневно поступало от 130 до 150 звонков. Чтобы желающим записаться на приём не приходилось долго ждать, было решено открыть ещё одну телефонную линию. Не важно, в каком из микрорайонов города проживает гражданин. Можно обратиться на любой из двух телефонов. Специалист внесёт его в очередь, сориентирует, в какой день и час, в какое паспортное отделение из трёх действующих в Тирасполе (Центральное, Октябрьское или Бородинское) надо прийти, какие при себе иметь документы, передает пресс-центр МВД ПМР.
Напоминаем, что предварительная запись действует во всех территориальных паспортных подразделениях:
в Тирасполе – 0 (533) 78-334, 0 (533) 55-047, в Бендерах – 0 (552) 44-037, в Слободзее – 0 (557) 24-127, в Григориополе – 0 (210) 32-768, в Дубоссарах – 0 (215) 34-253, в Рыбнице – 0 (555) 22-122, в Каменке – 0 (216) 21-286.
График работы паспортных подразделений: вторник, четверг, пятница – с 8:30 до 17:30; среда, суббота – с 8:30 до 12:30. Воскресенье, понедельник – выходные. mvdpmr.org