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В тираспольском паспортном отделе открыли ещё одну телефонную линию

В тираспольском паспортном отделе открыли ещё одну телефонную линию

В столичном паспортном подразделении открыта дополнительная телефонная линия для предварительной записи граждан. Проконсультироваться со специалистом и записаться на приём теперь можно, позвонив по двум номерам: 0 (533) 78-334, 0 (533) 55-047.

Оформить или поменять паспорт, получить справку, зарегистрироваться по месту пребывания или получить вид на жительство – с этими и другими вопросами приднестровцы и иностранные граждане обращаются в паспортную службу. Для удобства граждан во всех территориальных подразделениях УпВМ МВД ПМР в конце прошлого года была введена предварительная телефонная запись. В столичный паспортный отдел в среднем ежедневно поступало от 130 до 150 звонков. Чтобы желающим записаться на приём не приходилось долго ждать, было решено открыть ещё одну телефонную линию. Не важно, в каком из микрорайонов города проживает гражданин. Можно обратиться на любой из двух телефонов. Специалист внесёт его в очередь, сориентирует, в какой день и час, в какое паспортное отделение из трёх действующих в Тирасполе (Центральное, Октябрьское или Бородинское) надо прийти, какие при себе иметь документы, передает пресс-центр МВД ПМР.

Напоминаем, что предварительная запись действует во всех территориальных паспортных подразделениях:

в Тирасполе – 0 (533) 78-334, 0 (533) 55-047,
в Бендерах – 0 (552) 44-037,
в Слободзее – 0 (557) 24-127,
в Григориополе – 0 (210) 32-768,
в Дубоссарах – 0 (215) 34-253,
в Рыбнице – 0 (555) 22-122,
в Каменке – 0 (216) 21-286.

График работы паспортных подразделений: вторник, четверг, пятница – с 8:30 до 17:30; среда, суббота – с 8:30 до 12:30. Воскресенье, понедельник – выходные.
mvdpmr.org
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