Вице-премьер Станислав Касап и депутаты Верховного Совета обсудили в «нулевом чтении» законопроект Правительства «О едином реестре населения». Данный документ послужит отправной точкой для образования общей электронной базы, содержащей сведения как о приднестровцах, так и о иностранцах и лицах без гражданства, проживающих (пребывающих) в ПМР.
По мнению специалистов, именно с помощью ЕРН получится выстроить масштабную цифровую систему, в которой все онлайн-сервисы будут связаны между собой и работать на благо людей. В частности, граждане смогут забыть об очередях и сборе справок для получения какой-либо услуги, поскольку тот или иной чиновник самостоятельно найдет все необходимые сведения в одном месте и выполнит свою работу быстро и качественно, передает пресс-служба Правительства.
Доступ к единому реестру населения планируют предоставлять органам госвласти, местного самоуправления, организациям, оказывающим госуслуги, и совершеннолетним гражданам в части персональных данных, относящихся к ним, их детям до 18 лет и лицам, находящимся на их иждивении.
Собеседники в ходе диалога уделили внимание всем ключевым пунктам инициативы и технической составляющей будущего проекта. По результатам встречи было определено, что исполнительная и законодательная ветви власти продолжат консультации для совершенствования нормативно-правового акта и определения практических шагов, нацеленных на создание ЕРН. gov-pmr.org