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Правительство подготовило законопроект о Едином реестре населения

Правительство подготовило законопроект о Едином реестре населения

Вице-премьер Станислав Касап и депутаты Верховного Совета обсудили в «нулевом чтении» законопроект Правительства «О едином реестре населения». Данный документ послужит отправной точкой для образования общей электронной базы, содержащей сведения как о приднестровцах, так и о иностранцах и лицах без гражданства, проживающих (пребывающих) в ПМР.

По мнению специалистов, именно с помощью ЕРН получится выстроить масштабную цифровую систему, в которой все онлайн-сервисы будут связаны между собой и работать на благо людей. В частности, граждане смогут забыть об очередях и сборе справок для получения какой-либо услуги, поскольку тот или иной чиновник самостоятельно найдет все необходимые сведения в одном месте и выполнит свою работу быстро и качественно, передает пресс-служба Правительства.

Доступ к единому реестру населения планируют предоставлять органам госвласти, местного самоуправления, организациям, оказывающим госуслуги, и совершеннолетним гражданам в части персональных данных, относящихся к ним, их детям до 18 лет и лицам, находящимся на их иждивении.

Собеседники в ходе диалога уделили внимание всем ключевым пунктам инициативы и технической составляющей будущего проекта. По результатам встречи было определено, что исполнительная и законодательная ветви власти продолжат консультации для совершенствования нормативно-правового акта и определения практических шагов, нацеленных на создание ЕРН.
gov-pmr.org
  • Вчера, 20:25
  • DTV
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