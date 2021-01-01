Слияние Госслужб связи, СМИ и их подведомственных организаций в единое министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – это правительственная инициатива, поддержанная Президентом ПМР. Указ о создании нового органа госвласти Вадим Красносельский подписал 30 декабря 2020 года. Сегодня члены Правительства на заседании исполнительной ветви власти утвердили положение, структуру и штатную численность ведомства.
Одной из основных предпосылок образования министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стала возросшая необходимость во внедрении, а также расширении технологий, призванных перевести функции госорганов в электронную форму и повысить их открытость, сообщается на сайте Правительства.
«Представленным проектом предлагается закрепить, полномочия министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, структуру и предельную штатную численность, что позволит эффективно продолжить работу в рамках развития сервисов «Электронного Правительства», а также повысить качество реализации полномочий в подведомственных министерству сферах», – отметил в ходе заседания Правительства Вице-премьер Станислав Касап.
Напомним, Александр Мартынов неоднократно подчеркивал, что следует активнее наращивать сеть полезных цифровых сервисов для экономии средств и времени приднестровцев, сделать мобильнее и гибче обмен данными внутри госструктур и между ними.
Ранее Председатель Правительства подписал распоряжение о переводе в течение 2021-го 42 услуг в онлайн. Это значит, что их можно будет заказать и получить через Портал государственных услуг. В лист процедур включены наиболее востребованные среди граждан и предпринимателей. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
В ближайшей перспективе также планируют запустить проекты «Электронная отчетность» (для сдачи налоговой, финансовой и статистической информации онлайн) и «Электронный нотариат» (получение нотариально удостоверенного цифрового документа на основе оригинала), установить POS-терминалы и QR-коды в местах оказания услуг для их оплаты по карте или через смартфон. gov-pmr.org