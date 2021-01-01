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В Госдуму внесли законопроект о дополнительных трудовых гарантиях для работников с детьми

В Госдуму внесли законопроект о дополнительных трудовых гарантиях для работников с детьми

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях для работников с детьми. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициативой предлагается установить дополнительные трудовые гарантии для лиц, имеющих детей, при осуществлении ими работы в ночное время, выполнении сверхурочной работы, а также при направлении в командировку.

Согласно действующему законодательству, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Законопроект повышает с 5 до 14 лет предельный возраст детей, воспитываемых без второго супруга. Кроме того, перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить родителями, имеющими ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до 14 лет, передает ТАСС.

Помимо этого, документ гарантирует, что ряд категорий сотрудников по аналогии с привлечением к сверхурочной работе могут быть направлены в командировку только с их письменного согласия.

"Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию системы государственных гарантий, обеспечивающих защиту прав работников, имеющих детей. Предлагаемые изменения концептуально поддерживаются Минтрудом России", - отмечается в пояснительной записке.
tass.ru
  • Вчера, 20:40
  • DTV
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