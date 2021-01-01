Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза «значительно ужесточить» санкции против России из-за ареста политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
За резолюцию проголосовал 581 депутат, против — 55, воздержались 44, передает forbes.ru Резолюция подразумевает требование немедленного освобождения Навального и «других людей, задержанных в связи с его возвращением в Россию, будь то журналисты, члены его команды или демонстрирующие поддержку граждане». В свете прихода к власти в США Джозефа Байдена Европарламент подчеркнул, что ЕС должен воспользоваться моментом и «укрепить трансатлантическое единство в том, что касается защиты демократии и фундаментальных ценностей от авторитарных режимов».
Европарламент в своей резолюции указывает:
- санкции должны быть введены против частных и юридических лиц, связанных с решением об аресте Навального и его заключением под стражу;
- ограничения также должны быть наложены на «российских олигархов, связанных с режимом, членов ближайшего окружения президента [Владимира] Путина и пропагандистов из российских медиа». Речь идет о людях, «которые владеют активами в ЕС и туда приезжают»;
- Евросоюз должен немедленно остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2»;
- ЕС должен перестать быть местом, приветствующим активы неясного происхождения из России.
В воскресенье, 17 января, Навальный вернулся в Россию после почти пяти месяцев в Германии. Политика задержали на паспортном контроле в Шереметьево и на следующий день отправили под стражу на 30 дней. ФСИН обвиняет Навального в нарушении условий испытательного срока, на котором он находился как условно осужденный по делу «Ив Роше». Ведомство требует заменить его наказание с условного на реальное. Адвокаты Навального его арест обжаловали.
США и европейские страны осудили действия российских властей сразу после задержания Навального. Международная правозащитная организация Amnesty International признала оппозиционера узником совести и призвала российские власти «прекратить кампанию запугивания и политического преследования своих критиков». Освободить Навального призвала и Human Rights Watch. Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что в ситуации с задержанием политика власти исходили из законодательства, а не из беспокойства о своем имидже за рубежом.