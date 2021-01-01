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В Нидерландах вводят комендантский час впервые со Второй мировой войны

В Нидерландах вводят комендантский час впервые со Второй мировой войны

Исключение будет сделано для экстренных служб и служб доставки, а также для граждан, направляющихся на работу или с работы.

Парламент Нидерландов большинством голосов проголосовал за предложение временного правительства ввести на территории государства комендантский час на фоне пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 января, сообщается на сайте законодательного органа, сообщает korrespondent.net/.

Мера вступает в силу с субботы, 23 января. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 04.30 по местному времени. В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в исключительных случаях.

"Гражданам, направляющимся на работу или с работы, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение, подписанное работодателем. Будет разрешен выгул собак, но только одним членом семьи. Ночью смогут продолжить свою работу службы экстренной помощи и службы по доставке на дом продуктов и готовых блюд", - говорится в сообщении.

Для нарушителей карантинных мер предусмотрен штраф в размере 95 евро.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был зафиксирован 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 932 тыс. человек. Свыше 13,3 тыс. инфицированных умерли.

Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.

За последние недели число ежедневно выявляемых случаев заражения инфекцией и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.

Напомним, в Нидерландах в продаже массово стала появляться униформы различных служб доставки, которые, по словам продавцов, помогут избежать соблюдения комендантского часа.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:25
  • DTV
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