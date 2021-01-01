Исключение будет сделано для экстренных служб и служб доставки, а также для граждан, направляющихся на работу или с работы.
Парламент Нидерландов большинством голосов проголосовал за предложение временного правительства ввести на территории государства комендантский час на фоне пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 января, сообщается на сайте законодательного органа, сообщает korrespondent.net/.
Мера вступает в силу с субботы, 23 января. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 04.30 по местному времени. В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в исключительных случаях.
"Гражданам, направляющимся на работу или с работы, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение, подписанное работодателем. Будет разрешен выгул собак, но только одним членом семьи. Ночью смогут продолжить свою работу службы экстренной помощи и службы по доставке на дом продуктов и готовых блюд", - говорится в сообщении.
Для нарушителей карантинных мер предусмотрен штраф в размере 95 евро.
Первый случай инфицирования в Нидерландах был зафиксирован 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 932 тыс. человек. Свыше 13,3 тыс. инфицированных умерли.
Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.
За последние недели число ежедневно выявляемых случаев заражения инфекцией и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.
Напомним, в Нидерландах в продаже массово стала появляться униформы различных служб доставки, которые, по словам продавцов, помогут избежать соблюдения комендантского часа. korrespondent.net