Горноспасатели обнаружили тело третьего шахтера, погибшего под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кузбассе. Об этом в пятницу сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
"В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ", - написал Панов.
По данным источника ТАСС в оперативных службах, горноспасатели пока не извлекли третьего погибшего из-под завалов. Аварийно-спасательные работы на шахте продолжаются. В ночь на пятницу на шахте имени С. Д. Тихова при выполнении работ под землей произошел выброс метана. В момент ЧП под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами. Прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Власти региона и руководство промышленного холдинга окажут семьям погибших необходимую помощь и поддержку. На предприятии создан и работает оперативный штаб по ликвидации аварии, добыча и проходка временно приостановлены.
Шахта имени С. Д. Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности. tass.ru