Dnestr.TV

 
0

На шахте в Кузбассе произошло обрушение из-за выброса метана

На шахте в Кузбассе произошло обрушение из-за выброса метана

Горноспасатели обнаружили тело третьего шахтера, погибшего под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кузбассе. Об этом в пятницу сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

"В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ", - написал Панов.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, горноспасатели пока не извлекли третьего погибшего из-под завалов. Аварийно-спасательные работы на шахте продолжаются.
В ночь на пятницу на шахте имени С. Д. Тихова при выполнении работ под землей произошел выброс метана. В момент ЧП под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами. Прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Власти региона и руководство промышленного холдинга окажут семьям погибших необходимую помощь и поддержку. На предприятии создан и работает оперативный штаб по ликвидации аварии, добыча и проходка временно приостановлены.

Шахта имени С. Д. Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности.
tass.ru
  • Сегодня, 07:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна