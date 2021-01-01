Сергей Бабенко возглавил Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Указ о назначении сегодня подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.
В ходе расширенного совещания с руководителями органов госвласти и управления глава государства назвал Сергея Бабенко опытным профессионалом. Вадим Красносельский отметил, что министру предстоит реализация поставленных задач, в частности в области государственной информационной политики и технического развития сферы связи и массовых коммуникаций.
Ранее Сергей Бабенко занимал должность начальника Управления информационных технологий ГТК ПМР, передает novostipmr.com ссылаясь на сообщение президентской пресс-службы.
Сергей Борисович Бабенко родился 10 июня 1975 года в городе Тирасполе, МССР.
Образование высшее: окончил Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
С сентября 2001 года проходил службу в таможенных органах. Начал трудовую деятельности в должности инспектора программной поддержки Информационно-аналитического отдела ГТК. В 2012 году назначен на должность начальника Отдела технической поддержки, в 2013 году – начальником Управления информационных технологий, в 2016 году – начальником Бендерской таможни, затем начальником Управления информационных технологий ГТК ПМР.
Награжден орденом «Трудовая Слава», иными государственными и ведомственными медалями. Имеет нагрудный знак «За развитие таможенной службы Приднестровской Молдавской Республики».
20 ноября 2020 года Указом Президента ПМР был назначен на должность заместителя председателя Государственного таможенного комитета ПМР по таможенной деятельности.
Глава государства 22 января подписал Указ о назначении Сергея Бабенко министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.