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Где в Молдове самая плохая экология

Где в Молдове самая плохая экология

Национальное Бюро Статистики в Молдове предоставило данные о загрязнении окружающей среды за 2019-й год.

Лидером по загрязнению воздуха является Кишинев. Здесь за 2019-й год в воздух попали 3 917,9 тонн загрязняющих веществ. Меньше всего воздух за 2019-й год загрязнили в городе Дондюшаны - всего 28 тонн загрязняющих веществ, сообщает bloknot-moldova.md.

Также в Кишиневе за 2019-й год зафиксировано 104 тыс. тонн производственных отходов. Кишинев лидирует и по количеству токсичных отходов - 3 549,8 тонн. В Бельцах данный показатель составил 2 876,6 тонн.

В заключении стоит выделить еще один важный факт - за 2019-й год в молдавской столице был забран аж 71 миллион куб м. воды из натуральных источников. Для сравнения, в Бельцах за тот же период было забрано всего 0,4 млн. кубометров.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 15:22
  • DTV
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