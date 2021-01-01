Национальное Бюро Статистики в Молдове предоставило данные о загрязнении окружающей среды за 2019-й год.
Лидером по загрязнению воздуха является Кишинев. Здесь за 2019-й год в воздух попали 3 917,9 тонн загрязняющих веществ. Меньше всего воздух за 2019-й год загрязнили в городе Дондюшаны - всего 28 тонн загрязняющих веществ, сообщает bloknot-moldova.md.
Также в Кишиневе за 2019-й год зафиксировано 104 тыс. тонн производственных отходов. Кишинев лидирует и по количеству токсичных отходов - 3 549,8 тонн. В Бельцах данный показатель составил 2 876,6 тонн.
В заключении стоит выделить еще один важный факт - за 2019-й год в молдавской столице был забран аж 71 миллион куб м. воды из натуральных источников. Для сравнения, в Бельцах за тот же период было забрано всего 0,4 млн. кубометров. bloknot-moldova.md