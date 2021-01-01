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Как изменение климата влияет на крупнейшие озера планеты

Как изменение климата влияет на крупнейшие озера планеты

Данные дистанционного зондирования за 16 лет показывают, что в крупнейших пресноводных озерах Земли изменение климата влияет на тенденции фиксации углерода.

Финансируемое NASA исследование одиннадцати крупнейших пресноводных озер в мире сочетало полевые и спутниковые наблюдения, чтобы дать новое понимание того, как большие водоемы удерживают углерод, а также как меняющийся климат взаимодействует с озерами, пишет nat-geo.ru.

Ученые из Мичиганского технологического исследовательского института (MTRI) изучили пять Великих озер на границе США и Канады, три Великих африканских озера (Танганьика, Виктория и Ньяса), озеро Байкал в России и озера Большое Медвежье и Большое Невольничье в Канаде.

Эти 11 озер содержат более 50% поверхностных пресных вод планеты, на которые полагаются миллионы людей и бесчисленное множество других существ, что подчеркивает важность понимания того, как они меняются под воздействием изменения климата и других факторов.

В двух канадских озерах и озере Танганьика произошли самые большие изменения в первичной продуктивности — росте водорослей в водоеме. Колебания продуктивности указывают на большие изменения в экосистемах озер.

«Мы измерили скорость связывания углерода, то есть скорость, с которой водоросли фотосинтезируют в этих озерах. Поскольку эта скорость увеличивается или уменьшается, это означает, что все озеро меняется, что имеет разветвления на всем протяжении пищевой цепи, от зоопланктона до рыб», — Гэри Фаненшталь, соавтор исследования из MTRI.

На эти озера влияют многие факторы, что затрудняет выявление конкретных причин их изменений. Изменение климата, увеличение количества питательных веществ (эвтрофикация) и инвазивные виды — всё это в совокупности вызывает общесистемные изменения.

Но спутниковые снимки упростили сортировку и позволяют получить представление об озерах во времени и пространстве. Майкл Сэйерс, научный сотрудник MTRI и ведущий автор исследования, использовал дистанционное зондирование, делая выводы о типе и количестве фитопланктона на основе цвета воды — для отслеживания динамики пресноводного фитопланктона.

Одним из наиболее примечательных аспектов результатов стало то, насколько быстро произошли изменения в этих пресноводных озерах — уже спустя почти 20 лет (исследование учитывало данные с 2003 по 2018 год).

«В трех из 11 самых больших озер в мире наблюдаются серьезные изменения с изменением климата. При этом общая биологическая продуктивность всего за последние 16 лет изменилась на 20-25%», — говорит Фаненшталь.

За 16 лет данных в озерах Большое Медвежье и Великие Невольничьи на севере Канады наблюдалось наибольшее увеличение продуктивности, а в озере Танганьика в юго-восточной Африке — снижение. Эти тенденции связаны с повышением температуры воды, а также солнечной радиацией и уменьшением скорости ветра.

Исследование способствует достижению цели Системы мониторинга углерода NASA по определению того, насколько пресноводные озера вносят вклад в глобальный углеродный цикл. Ученые также отмечают, что их работа дает лучшее понимание того, как изменения продуктивности озер влияют на водоемы, на которые полагаются миллионы людей.
nat-geo.ru
  • Вчера, 21:17
  • DTV
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